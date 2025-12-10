- 국제행사 브랜딩 기획 홍보 지산학 성과 발표회 - 우수 콘텐츠는 내년 행사 메인 디자인 활용 예정

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 2026 국제 우주컨퍼런스(ISS 2026: International Space Summit 2026)의 성공 개최를 위해 지역 대학과 기업이 함께하는 협력 프로젝트를 수행했다.

대전시와 한남대학교 융합디자인학과, ㈜컨텍스페이스그룹(ContecSpace Group)은 10일 한남대학교 메이커스페이스에서 약 3개월 동안 진행된 ISS 20206 지산학 협력 프로젝트 성과 발표회를 개최했다.

이날 행사는 ▷국제행사 브랜딩 기획 및 홍보 전략 ▷포스터·배너 등 행사 홍보물 디자인 ▷SNS 광고 콘텐츠 및 디지털 캠페인 ▷굿즈(Goods) 및 행사 활용 아이디어 ▷우주 테마 스토리 기반 체험형 디자인 등 창의적 콘텐츠 등이 발표됐다.

이 가운데 우수 콘텐츠는 2026 국제 우주컨퍼런스 홍보와 행사의 메인 디자인으로 활용될 예정이다.

한편, 대전시와 한남대는 지역의 미래 핵심 동력인 우주산업을 견인하고, 지역 우주기업의 인력난을 해소키 위해 우주산업 전문인력 양성사업을 추진하고 있다.

이를 통해 인공위성 시스템 전공 트랙 개설, 한국항공우주연구원 연계 위탁 교육 등 특화된 커리큘럼을 운영하며, 단순 이론 교육을 넘어 지역 내 산·학·연·관 인프라를 활용한 학생들의 위성 운용 실습과 기업 공동 연구의 핵심 거점으로 현장 밀착형 실무 교육을 제공하고 있다.

김진섭 대전시 국방우주산업과장은 “ISS 2026은 미래 우주산업을 이끌어갈 글로벌 주체들이 대전에 모여 비전을 공유하고 미래를 설계하는 글로벌 소통의 장”이라며 “이번 한남대, 컨텍과의 긴밀한 협력을 통한 홍보 프로젝트를 시작으로 ISS 2026이 글로벌 우주산업의 허브로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.