‘모두를 웃게 하는 긍정보험’ 주제 쌀 소비 촉진 영상도 함께 공개

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 대표 캐릭터 ‘왕구’와 ‘므앙이’를 활용한 신규 브랜드 광고를 제작하고 유튜브, 넷플릭스 등 온라인 동영상 서비스(OTT)를 통해 송출한다고 10일 밝혔다.

이번 광고는 ‘모두를 웃게 하는 긍정보험’을 주제로 진돗개 왕구와 아기새 므앙이가 다양한 일상에서 긍정의 메시지를 전하는 이야기를 담았다. 영상은 농협손보 유튜브 공식 채널에서 확인할 수 있다.

농협손보는 해당 광고를 통해 캐릭터가 가진 밝고 따뜻한 이미지로 고객과의 감성적 연결을 강화하고 디지털 플랫폼에서의 브랜드 친밀도를 높이고자 한다고 설명했다. 이와 함께 농협의 ‘쌀 소비 촉진’ 활동에 동참하기 위해 제작된 영상도 송출한다. 왕구가 아침·점심·저녁 식탁에 등장해 우리 쌀의 맛과 가치를 재치 있게 표현한 20초 분량의 영상이다.

농협손보는 이번 브랜드 광고를 시작으로 캐릭터를 활용한 후속 광고를 선보임으로써, 브랜드의 일관된 메시지와 정체성을 지속해서 강화해 나갈 계획이다.

송춘수 농협손보 대표는 “왕구·므앙이 캐릭터를 통해 회사가 전달하고 싶은 긍정의 가치를 보다 친근하게 담아냈다”며 “앞으로도 고객에게 공감받을 수 있는 콘텐츠를 지속해서 선보이겠다”고 말했다.