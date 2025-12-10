[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은 지난달 29일 열린 직장·클럽대항 볼링대회를 끝으로 ‘2025 울진군수기 종목별 대회’를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

올해 울진군수기는 9월부터 11월까지 약 3개월간 진행됐으며 12개 종목에 약 1600명의 군민이 참여했다.

배구대회에서는 남자부 죽변백구회와 여자부 마더윈팀이 각각 우승을 차지했다.

올해로 2회를 맞은 족구대회는 초기 대회임에도 불구하고 많은 동호인이 참여해 열띤 경기가 이어졌다. 울진JC클럽 백팀이 안정감 있는 경기력을 바탕으로 정상에 올랐다.

군수기의 대미를 장식한 볼링대회는 26년의 역사를 가진 대표 종목으로, 단체전에서는 레전드 후포 클럽이 1위를 차지했다.

울진군은 오는 20일에는 초·중·고 학생 배구대회를 개최한다. 이번 대회는 2025년 울진군 생활체육을 마무리하는 마지막 행사로, 청소년들의 기량 향상과 지역 스포츠 인재 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

울진군 관계자는“지난 3개월간 이어진 울진군수기 대회를 통해 군민들이 생활체육을 즐기며 하나로 모일 수 있었다”며“앞으로도 생활체육 프로그램이 안정적으로 운영될 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.