[헤럴드경제=이원율 기자]방송인 조세호(43)의 ‘조직 폭력배 연관설’을 언급한 누리꾼이 추가 폭로성 움직임을 하지 않겠다고 밝혔다.

A 씨는 9일 자신의 인스타그램에서 “이번 사안에 임하는 조세호 씨의 태도와 책임을 지려는 모습을 보며, 향후 조세호 씨와 관련한 자료들은 외부로 공유하지 않고 개인적으로만 보관할 예정”이라고 밝혔다.

A 씨는 “이는 불필요한 오해나 갈등을 방지하고자 하는 의도”라며 “더 이상 논란이 확대되지 않기를 바라는 마음”이라고 덧붙였다.

A 씨는 “물론 본인에게도 억울한 부분이 있을 수 있겠으나, 조세호 씨는 그동안 국민들로부터 많은 사랑과 관심을 받은 공인으로 더욱 신중한 판단과 행동이 요구되는 위치에 있다고 생각한다”며 “이번 하차 결정은 결코 쉽지 않은 선택이었을 것으로 판단되며, 이런 결단에 대해서는 존중과 박수를 보내고 싶다”고 했다.

A 씨는 “조세호 씨가 ‘사실이 아닌 부분들에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로 잡을 계획’이라고 밝힌 부분도 확인했다”며 “저 역시 그동안 다양한 제보와 자료를 정리해 보관하고 있으나, 향후 법적 절차가 진행되면 그 과정에서 필요한 범위 내에서만 검토될 수 있을 것으로 생각한다”고 했다.

조세호는 조직 폭력배 연관설로 여론이 악화하자 고정 출연 중이던 프로그램에서 하차했다.

조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 이날 입장문을 내고 “조세호가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 하차한다”고 밝혔다.

소속사는 다만 조직 폭력배의 행위에 직간접적으로 관여하고, 고가의 선물을 수수했다는 등 의혹은 전혀 사실이 아니라고 재차 강조했다.

소속사는 “조세호는 의혹이 제기된 조직 폭력배의 사업과 일체 무관하다”며 “사업 홍보를 목적으로 그로부터 금품을 수수했다는 주장 역시 명백히 사실이 아니다”라고 했다.

이와 별도로 조세호도 직접 입을 열고 조직 폭력배와 연관이 있다는 의혹에 해명했다.

조세호는 자신의 SNS에서 “여러 지방행사를 다니다 보니 그전에 몰랐던 다양한 사람을 만나게 됐다”며 “어렸던 마음에 그 모든 인연을 성숙하게 대처하지 못했다”고 했다.

조세호는 “그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니다”라면서도 “물론 사진 속에서 보인 모습 자체로 실망을 드렸다는 점을 잘 알고 있다. 다시 한번 깊이 반성하고 사과드린다”고 했다.

또 “사실이 아닌 부분들에 대해선 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라며 “앞으로는 제 주변과 행동을 더욱 철저히 관리해 같은 실망을 드리지 않겠다”고 했다.