‘2025년 부산항 10대 성과’ 대국민 온라인 투표

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 2025년 한 해 동안 부산항만공사가 이뤄낸 다양한 우수사례 가운데 국민 눈높이에 맞는 성과를 선정하기 위해 ‘2025년 부산항 10대 성과’ 대국민 온라인 투표를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 투표에서는‘전 세계 항만 경쟁력 4위 달성’, ‘크루즈·국제여객 113만명 방문’, ‘창립 이래 22년 연속 흑자경영 달성’ 등 총 15개의 주요 성과를 후보로 선정했으며 이 중 국민들이 가장 우수하다고 생각되는 3가지를 선택하는 방식으로 진행된다.

투표는 12월 8일부터 16일까지 온라인으로 참여할 수 있다. 부산항만공사 누리집(www.busanpa.com) 또는 포스터의 QR코드 인식을 통해 참여 가능하다. 국민들이 선정한 10대 우수성과 결과는 추후 누리집을 통해 발표하며 참여자 중 추첨을 통해 100명을 선정해 커피 상품권을 증정할 예정이다.

부산항만공사 송상근 사장은 “국민이 공감하는 사업 우수사례를 선정하고 이에 기반해 국민들과 소통하고자 한다”며 “앞으로도 국민들에게 사랑받는 공기업이 될 수 있도록 지속적으로 혁신해 나가겠다”고 밝혔다.