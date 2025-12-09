-기후행동대상 영예의 대상 수상, 친환경 프리미엄 리조트 도시 조성 공로

-친환경 설계·건강한 쉼과 힐링이 일상이 되는 환경 구현, 미래도시 모델 제시

-세계 최고 권위 세계조경가협회(IFLA) 어워드 등 친환경 부분 연이은 수상

DK아시아는 대한민국 최초로 ‘도시와 리조트가 결합한 수도권 최대 규모의 친환경 프리미엄 리조트 도시’ 조성 공로를 인정받아 지난달 26일 열린 ‘기후행동대상’ 시상식에서 영예의 ‘대상’을 수상했다고 밝혔다. 기후행동대상은 지구 환경 보전과 기후 위기 극복을 위해 실천하는 친환경 공공기관, 민간기업, 단체, 개인을 선정해 수여하는 특별한 상이다. 특히 ‘대상’은 모든 참여 주체를 통틀어 오직 한 곳에만 주어지는 최고의 영예로 올해는 DK아시아가 그 주인공이 됐다.

DK아시아가 지향하는 프리미엄 리조트 도시는 모든 세대가 ‘평범한 일상 속에서 감동을 느끼는 공간’ 조성을 목표로 하고 있다. 조경 분야에서는 로열파크씨티즌(로열파크씨티 입주민)을 중심에 둔 친환경 설계를 통해 건강한 쉼과 힐링이 일상이 되는 환경을 구현했으며 이러한 지속 가능한 미래도시 모델 제시가 이번 대상 수상의 핵심 배경으로 평가된다.

DK아시아의 친환경 조경 역량은 국내를 넘어 국제적으로도 연이어 인정받고 있다. 지난 11월 인도 뭄바이에서 열린 ‘2025 세계조경가협회(IFLA) 시상식’에서는 세계 최초로 시간(Time) 개념을 도입한 5D 조경과 인간 중심의 르네상스 건축 조형미에서 영감을 얻은 멀칭(Mulching) 기법을 선보여, 첫 출품작임에도 ‘Honourable Mention’을 수상했다. 세계 80여 개국이 가입한 조경 분야 최고 권위 국제단체 세계조경가협회(IFLA)에서 성과를 인정받으며, DK아시아는 세계 조경 문화의 새로운 기준을 제시했다는 평가를 받았다.

국내에서도 지속적인 성과가 이어졌다. DK아시아는 친환경 조경과 기반시설의 우수성을 인정받아 ‘2025 대한민국 살기 좋은 아파트 선발대회’에서 종합대상을 수상했다.

DK아시아의 친환경 프리미엄 리조트 주거 서비스는 조경뿐 아니라 의료·운동·식사·휴식 등 생활 전반에서 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶을 제공하며 입주민 만족도를 높이고 있다. 의료 분야에서는 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과의 협약을 통해 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 서비스를 도입했다.

운동 시설 또한 최고 수준이다. 비거리 50m 규모에 전 타석 GDR 시스템을 갖춘 복층 인도어 골프연습장에는 상주하고 있는 골프 프로를 통해 1회 15분 전문 레슨을 받을 수 있으며, 이탈리아 명품 브랜드 테크노짐 기구를 갖춘 호텔식 휘트니스센터도 운영 중이다. 5.6km로 확장된 황톳길은 입주민의 건강 증진과 여가 만족도를 더욱 높여준다. 여기에 신세계푸드가 운영하는 삼식 서비스를 통해 신선한 식재료 기반의 건강식을 제공하며 주거 서비스 품질을 한층 강화했다.

이 밖에도 대형 리조트에서나 볼 수 있는 무궤도 열차 ‘로열 트레인’ 운행으로 세계적인 조경과 다양한 기반시설을 편리하게 누릴 수 있다. 겨울에도 푸르름을 유지하는 호밀밭 산책로, 영화 미션 임파서블: 파이널 레코닝에 등장한 실제 비행기 2대 전시, 사랑을 형상화한 하트 멀칭존, 액자형 포토존 등 감성 공간을 곳곳에 배치해 일상 속에서 자연스럽게 건강한 쉼을 경험할 수 있도록 했다.

이러한 차별화된 가치들은 로열파크씨티의 브랜드 위상으로 이어지고 있다. 로열파크씨티는 친환경 조경과 하이엔드 주거 브랜드에 걸맞은 ‘프리미엄 리조트 라이프’를 실현하며 높은 평가를 받고 있다. 한국기업평판연구소가 매달 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서 대형 개발사 최초로 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’과 함께 확고한 빅3 브랜드로 자리 잡았다. 이젠 고급 아파트를 넘어 대한민국 친환경 주거문화를 선도하는 하이엔드 주거 브랜드로 자리매김한 것이다.

김정모 DK아시아 회장은 “DK아시아는 대한민국 최초로 도시와 리조트를 결합한 프리미엄 리조트 도시를 조성하며, 수도권 민간 최대규모의 친환경 문화복합 도시라는 새로운 미래도시 기준을 제시했다.” 라며 “친환경 설계를 핵심 가치로 삼아, 입주민이 ‘건강한 쉼’을 누리고 ‘일상이 힐링이 되는 삶’을 경험할 수 있도록 모든 역량을 집중해 왔으며 이러한 노력은 세계 조경 분야 최고 권위인 세계조경가협회(IFLA) 어워드 수상으로 이어지는 등 DK아시아의 친환경 조경 기술력이 국제적으로 인정받았음을 증명”하는 것이라고 말했다.

아울러 “이번 수상은 DK아시아가 걷는 길이 곧 미래도시의 기준임을 보여주는 의미 있는 성과로 앞으로도 사람과 자연이 공존하는 도시, 지속 가능한 친환경 미래도시를 만들기 위해 더욱 혁신하고 도전하겠다.”라고 말했다.