올해 신설된 ‘AI혁신’ 부문 첫 수상 영예

[헤럴드경제=박연수 기자] 동원산업이 9일 서울 신라호텔에서 열린 ‘2025 한국의경영대상 시상식’에서 ‘AI혁신 부문 대상’을 수상했다고 밝혔다.

‘한국의경영대상’은 국내 산업의 지속 가능한 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 1988년 제정된 상이다. AI 시대에 발맞춰 올해 ‘AI혁신’ 부문을 신설했다. 동원산업이 처음 수상하며 AI 활용 선도 기업으로 지목됐다.

동원산업은 동원그룹의 지주회사로, 그룹이 영위하는 사업의 모든 영역에서 AI를 활용하도록 지원하고 있다. 자체 AI 플랫폼 ‘동원GPT’ 도입이 대표적이다. 사내 인트라넷에 설치돼 내부 정보 유출 없이 안심하고 사용할 수 있다. 보고서 작성과 데이터 분석 등 다양한 작업을 지원한다.

직무·성향에 따라 맞춤 서비스를 설정하는 ‘My GPT’와 지정한 업무를 별도 지시 없이 자동·반복적으로 실행하는 ‘AI 에이전트’ 기능도 확대하고 있다. 앞으로는 그룹 ERP(전사적 자원 관리) 시스템과 연결해 임직원들이 데이터를 유기적으로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다.

계열사도 AI를 사업 현장에 도입 중이다. 동원F&B는 눈으로 확인하기 어려운 통조림 속 가시, 이물을 AI 기술로 검출하고 있다. 제품 디자인을 평가하는 시스템도 구축했다. 동원산업(사업부문)은 AI 챗봇 ‘튜나버디’를 개발해 외국인 선원들의 선상 생활을 돕고 있다. 동원건설산업은 공사 견적 단가와 내역을 자동으로 작성하는 AI 스마트 견적 시스템을 개발해 활용하고 있다.

아울러 임직원의 AI 활용 역량 강화를 위한 다양한 사내 교육도 운영하고 있다. 작년에는 임직원 약 1600명을 대상으로 GPT 활용 능력 교육을 진행했다. 올해는 동원CDS(Citizen Data Scientist) 아카데미를 운영했다. ‘동원GPT 경진대회’, ‘AI Challenge’ 등 사내 경진대회도 이어가고 있다.

박종성 동원산업 DT본부장은 “동원그룹은 경영진부터 임직원까지 AI에 많은 관심을 갖고 있으며, 기존 업무 방식을 AI를 활용해 개선하려는 문화가 자리 잡았다”며 “앞으로도 빠르게 발전하는 AI 기술을 적재적소에 적용할 계획”이라고 말했다.