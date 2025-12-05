[헤럴드경제=최은지 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 5일 자신의 핵심 공약인 이른바 ‘당원 1인1표제’ 도입을 위한 당헌 개정안이 중앙위에서 부결된 것과 관련해 “당분간 재부의하기 어렵게 됐다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 기자회견에서 “전당대회 때 약속한 1인 1표제 당원주권정당 공약을 지키기 위해 노력했으나, 중앙위원회에서 부결됨으로써 저의 약속을 지킬 수 없게 됐다”며 이렇게 말했다.

이어 “그 공약을 실천하라고 저를 당대표로 선출해 주신 당원들의 꿈을 이루기 어렵게 되어서 저를 뽑아주신 당원들께 송구한 마음 금할 길 없다”고 했다.

정 대표는 “지방선거를 치러야 하기 때문에 지방선거 룰과 관련된 당헌 개정안은 수정안을 내서 이른 시간 안에 재부의해서 다시 중앙위원회의 의결 절차를 밟을 것”이라면서도 “1인 1표 당헌 개정안은 지금 즉시 재부의하기에는 많은 어려움이 있어 보인다”고 밝혔다.

또한 “중요한 것은 꺾이지 않는 마음”이라며 “이재명 정부의 국민주권시대에 걸맞은 당원주권시대에 대한 열망은 여기서 멈출 수 없다”고 강조했다.

그러면서 “강물이 바다를 포기하지 않듯이 1인 1표 당원주권정당의 꿈도 여기서 포기할 수는 없다”며 “조금 더 시간을 갖고 당원들에게 길을 묻겠다”고 덧붙였다.