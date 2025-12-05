“충청권 행정연합 계속 추진” “수도권 집중, 국가성장발전 심각하게 저해”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 “최근 충남대전 통합 논의가 좀 있다”면서 “법안도 낸 것 같은데, 저는 그것이 바람직하다고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 충남 천안시 한국기술교육대학교에서 열린 ‘충남의 마음을 듣다 타운홀 미팅-첨단산업의 심장, 충남의 미래를 설계하다’에서 “이제 세종, 대전, 충남 대전 지역 연합이 꽤 나름대로 조금씩 진척된 것 같다. 바람직한 방법으로 보인다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이날 지역 통합의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 “저는 이런 연합들과 협의하고 협조하는 수준이 아니라, 가능하면 대규모로 통합을 해서 부족한 자원이나 역량들을 좀 통합적으로 활용될 수 있게 하는 게 좋겠다라는 생각을 한다”고 설명했다.

다만 이 대통령은 “그런데 쉽지가 않다”면서 “이론적으로나 이상적으로 보면 통합이 바람직하다는 건 모두가 동의하는데, 거기에 많은 이해관계들이 충돌한다”고 언급했다. 이 대통령은 “그중에는 정치적 이해관계 충돌이 제일 큰 장애요인”이라고 지적했다.

그러면서 이 대통령은 최근 논의 중인 충남·대전 통합 논의를 긍정적인 사례로 들고 “물론 대전 충남만 그렇게 되다 보니 ‘그럼 세종하고 충북은 어떻게 할 거냐’ 걱정들이 있는데, 충청권 행정연합은 계속 추진해 나가야 한다”면서 “궁극적인 지향은 결국 통합이기 때문”이라고 말했다.

또한 이 대통령은 “전국적으로 광역적인 통합 얘기는 많았는데, 대구·경북, 전남과 부울경(부산·울산·경남)은 잘 안 된다. 절대 안 된다. 다 안 된다”면서 “그런데 충남·대전을 좀 모범적으로 통합해보면 어떨까 하는 생각이 드는데, 대한민국 국정을 책임지는 사람의 입장에서 이 점에 대한 의견들도 한 번 같이 나눠보면 좋겠다는 생각이 든다”고 했다.

이 대통령은 이에 앞서 지방균형발전을 여러 차례 강조하기도 했다. 이 대통령은 “수도권집중이 국가성장발전을 심각하게 저해하는 요인이 됐다”면서 “지방 균형발전과 지방투자·지원을 이야기할 때 ‘조금 미안하니까 도와주자, 배려해주자’ 이런 차원이었는데, 이제는 국가생존전략이 됐다고 생각한다”고 강조했다.

또한 이 대통령은 서울·수도권 집값 문제 원인을 수도권 집중에 따른 구조적 요인이 있다고 지적하고 “이 문제를 해결하기 위해서도 지역 균형 발전에 정말로 필요한 요소라는 생각이 든다”고 했다. 이 대통령은 이어 “끊임없이 행정기관 지방 이전이나 행정수도 건설이나 또는 관련 기관·기업들, 2차 공공기관 이전 문제들도 좀 더 속도감 있게 진행돼야 하겠다는 생각이 든다”고 했다.