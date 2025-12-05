[헤럴드경제=장연주 기자] 채팅 앱을 통해 ‘남편 대신 임신을 시켜주면 큰 돈을 주겠다’ 제안하는 사기 의심 사례가 일본에 이어 한국에서도 등장해 주의가 요구된다.

5일 한 온라인 커뮤니티에 따르면, 글쓴이 A씨는 ‘이거 믿어도 되나요?’라며 최근 채팅 앱을 통해 주고 받은 메시지를 공개했다.

대화내용을 보면 ‘삼억드립니다’ 라는 대화명을 쓴 상대방은 자신을 ‘중개인’이라고 소개한 뒤 “부인은 현재 서울에 혼자 살고 있으며, 임신 능력을 잃은 남편 대신 건강한 남성을 찾아 가업을 이을 아이를 낳고 싶어한다”고 요청했다.

증개인은 이어 “유전 질환이 없고 신체적으로 건장한 자를 우선으로 한다”고 요구조건을 전했다.

그러면서 “쌍방이 협의해 협력을 확정할 경우 즉시 계약금 1억원을 송금해 주겠다”며 “면담은 비밀리에 진행하며, 임신이 성공하면 2억원을 보상, 총 보상액은 3억원”이라고 설명했다.

이에 수상함을 느낀 A씨가 “캄보디아에 가는 것 아니냐”고 묻자 상대방은 쪽지를 삭제하고 대화방을 나갔다.

앞서 일본에서도 60대 남성이 이와 유사한 사기에 돈을 뜯긴 바 있다.

일본 시모노세키에 거주하는 B씨는 SNS에서 알게 된 여성에게 속아 43만엔(약 400만원)을 보냈다.

이 여성은 B씨에게 “남편 문제로 아이를 가질 수 없는데 남편 대신 날 임신시켜 달라. 임신에 성공하면 사례금으로 5200만엔(약 5억원)을 주겠다”고 제안한 것으로 전해졌다.

계약금이 필요하다는 여성의 말에 넘어간 A씨는 세차례에 걸쳐 안내받은 은행 계좌로 총 43만엔을 송금했고, 뒤늦게 사기 범죄였다는 것을 깨닫고 경찰에 신고했다.