[헤럴드경제=최원혁 기자] 집에 혼자 있는데 형부가 찾아와 집 앞에 30분 동안 세워뒀다는 처제의 사연이 온라인상에서 화제다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 ‘집에 혼자 있을 때 형부 오면 문 열어줘야 하나요’라는 제목의 글이 확산했다.

글쓴이 A씨는 “원래 언니랑 같이 오기로 했는데 언니가 일정 때문에 늦어지면서 형부 먼저 집에 왔다”고 당시 상황을 전했다.

집에 혼자 있던 A씨는 “형부랑 단둘이 있는 거 어색하고 싫어서 일부러 문을 안 열어줬다”며 “형부는 문밖에서 30분 정도 기다렸고 집 앞에서 부모님을 만나 같이 들어왔다”고 했다.

형부가 ‘왜 문을 안 열어줬냐’고 묻길래 A씨는 “초인종 소리를 못 들었다고 거짓말을 했다”고 말했다. 이에 형부가 “초인종을 몇 번이나 누르고 문도 두드렸다”며 불편한 기색을 드러내자 A씨는 “형부랑 집에 둘이 있는 거 어색해서 안 열었다”고 사실대로 털어놨다.

이후 언니가 집에 도착해 식사를 한 뒤 언니 부부는 집을 떠났다.

다음 날 언니로부터 연락을 받은 A씨는 “언니가 ‘형부가 널 잡아먹기라도 하냐, 형부도 가족인데 왜 그러냐 양심이 있으면 형부한테 전화해 사과하라’고 하더라. 언니한테 대신 사과해달라고 했는데 ‘오늘까지 직접 사과하라’고 했다”고 말했다.

그러면서 A씨는 “정말 사과까지 해야 할 일인지 모르겠다”며 조언을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “형부를 집밖에 세워 둔다는 건 예의가 아니다”, “정 싫으면 문 열어주고 A씨가 나오는 것이 맞는 듯”, “어색하면 인사만 하고 방에 들어가면 될 일”, “형부 입장에서는 당연히 기분 나쁘다”, “형부와 단둘이 있는 것을 불편해하는 건 이해한다” 등의 반응을 보였다.