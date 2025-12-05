[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금(이하 기보)은 KB국민은행과 ‘중소벤처기업 생산적 금융 공급 강화 및 글로벌 경쟁력 제고를 위한 업무협약’을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 기술 경쟁력을 보유한 유망 중소벤처기업의 성장 사다리를 구축하고, 정책금융과 민간금융의 연계를 강화해 생산적 금융을 활성화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 국민은행의 특별출연금 50억원을 기반으로 1000억원 규모의 특별출연 협약보증을 지원한다. 보증비율은 기존 85%에서 100%로 확대되고 보증료는 3년간 0.3%포인트 인하된다. 또한 국민은행의 보증료지원금 20억원을 활용해 1000억원 규모의 보증료지원 협약보증도 공급하며, 해당 기업에는 2년간 보증료 1.0%포인트를 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 중소벤처기업진흥공단 정책자금 수혜(예정)확인서 발급 기업·국가산업 경쟁력 강화 분야 해당 기업으로, △주력산업 기술경쟁력 강화 △수출경쟁력 강화 △중소기업 경쟁력 강화 △창업생태계 조성 △지속가능성장(ESG) 등 5대 분야가 포함된다.

기보와 국민은행은 이번 협약을 통해 중소벤처기업의 금융 접근성과 자금 조달 부담을 개선하고 글로벌 경쟁력 강화를 적극 지원할 계획이다.

김종호 기보 이사장은 “이번 협약으로 공공 정책자금과 연계를 강화한 금융지원 체계가 마련되면서 중소벤처기업의 성장 사다리가 한층 견고해졌다”며 “앞으로도 민·관 금융기관과의 협력을 강화해 중소벤처기업의 글로벌 진출과 기술주도 성장을 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.