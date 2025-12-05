최신 UI·UX 가이드 적용 화면 로딩 속도 개선

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드는 KB Pay 비대면 카드신청 프로세스를 전면 개편해 고객 편의성을 높였다고 5일 밝혔다.

이번 개선을 통해 고객은 더 빠른 이동화면과 더 명확한 필수절차 확인을 통해 카드를 신청할 수 있게 됐다. 새 프로세스는 단계별로 필요한 정보만 간결하게 안내해 고객이 헷갈리지 않고 순서대로 따라오기만 하면 되는 구조로 바뀌었다. 필수동의·본인인증·결제계좌 선택 등 핵심 절차를 명확히 분리해 고객이 보다 쉽게 진행할 수 있도록 했다.

최신 UI·UX 가이드를 적용해 글자·버튼·안내문구가 모바일 환경에 최적화됐으며, 약관동의·설명서 확인 화면도 시각적으로 이해하기 쉽도록 재구성했다. 화면 로딩 속도도 개선됐다.

본인인증, 카드 확인, 결제계좌 인증 등 흩어져 있던 절차가 유사 기능별로 묶여 한 번의 인증으로 여러 단계를 해결할 수 있도록 최적화됐다. 고객은 동일 정보를 여러 번 입력하는 번거로움 없이 간결하게 신청을 마칠 수 있다.

새로운 소스코드 기반의 화면 개발을 적용해 화면 간 데이터 이동 안정성이 강화됐다. 내부 테스트 과정에서 500여 종의 상품 케이스와 마케팅·서비스·자동심사 관련 기능까지 검증해 고객이 안전하고 신뢰할 수 있는 신청 환경을 경험할 수 있게 했다.

KB국민카드 관계자는 “고객이 모바일에서 카드를 신청할 때 느끼던 복잡하고 불편한 요소를 제거하기 위해 프로세스 전체를 다시 설계했다”며 “보기 쉽고 이용하기 쉬운 경험을 제공해 고객의 시간을 절약하고, 다양한 상품을 편리하게 발급할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

새롭게 개편된 비대면 카드신청 프로세스는 KB Pay 앱에 우선 적용되었으며, 모바일 웹 환경에도 순차 적용될 예정이다.