[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산도서관은 올해 수집·정비한 부산학 중요기록 1868건을 ‘부산의 기억’ (부산학 디지털 아카이브시스템)을 통해 온라인으로 공개한다고 5일 밝혔다.

‘부산의 기억’은 부산의 정체성을 보여주는 중요기록과 생활문화사 자료를 보존·공유하는 플랫폼으로, 현재 낙동문화원을 포함한 59개 기관·개인의 기록자료 총 5228건을 제공하고 있다.

이번에 온라인으로 제공되는 1868건의 부산학 중요기록은 간행물 748건, 고문헌 25건, 지도 3건, 사진 651건, 영상 10건, 문서 21건 등이다.

주요 자료는 ▷고(故) 홍영철 한국영화자료연구원장이 기증한 부산 관련 영화 사진 ▷문진우, 고 황성준 작가의 부산의 마을·거리·풍속 및 산업 풍경 사진 ▷부산도서관 소장 귀중자료 ‘조선철도사 제1권’ ▷부산 지역의 역사와 생활사를 담은 구술기록 ▷부산 관련 전시도록과 연구총서 ▷생활 정보를 담은 부산시보와 의정활동 소식지 ▷지역 문화 소식지와 향토문화지 등이다.

‘부산의 기억’은 시민 누구나 누리집(library.busan.go.kr/archive/index.do)을 통해 자유롭게 열람할 수 있다. 부산학 중요기록 목록과 원문 파일을 제공하며, 전자책(e-bok) 형태로도 제공해 이용자 편의성을 높였다.