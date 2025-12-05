국방장관, 진상조사 지시

[헤럴드경제=윤호 기자]국방부가 상급부대 보고 없이 대북전단 살포 작전이 이뤄졌다는 의혹과 관련, 국군심리전단을 대상으로 사실관계 조사에 나섰다.

5일 군에 따르면 국방부 조사본부는 최근 전·현직 국군심리전단장을 불러 대북전단 작전 경위를 조사하고, 최전방에 위치한 국군심리전단 부대를 찾아 현장조사를 진행했다.

조사본부는 국군심리전단이 윤석열 정부 당시 상급부대 보고 없이 대북전단 살포 작전을 집중적으로 벌였다는 의혹과 관련해 작전 보고 여부와 전단살포 경위 등을 조사한 것으로 전해졌다.

이번 조사는 안규백 국방부 장관이 해당 의혹에 대한 진상조사를 직접 지시하면서 이뤄진 것으로 알려졌다.

국군심리전단은 라디오나 확성기, 전단 등을 통해 대북 심리작전을 전담하는 국방부 직할부대다.

최근 국군심리전단 출신 예비역 병사는 한 언론을 통해 2023년 10월부터 지난해 12월 초까지 국군심리전단이 상급부대 보고 없이 대북전단을 살포해 사실상 북한의 공격을 유도하려 했다고 증언했다. 북한의 오물풍선 도발 전부터 우리 군이 대북전단을 살포했다는 얘기다.