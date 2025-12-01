2일 서울 개최, ‘수소 리더십’ 강조 기업·정부 관계자 200여명 참석

현대자동차그룹이 오는 2일부터 4일까지 서울에서 열리는 ‘수소위원회 CEO 서밋’을 통해 한국의 수소 산업 경쟁력 알리기에 나선다고 1일 밝혔다.

지난 2017년 다보스포럼 기간에 출범한 수소위원회는 수소에 대한 비전과 장기적인 포부를 가진 기업들이 모여 청정에너지 전환을 촉진하는 세계 유일의 수소 관련 글로벌 최고경영자(CEO) 주도 협의체다.

수소위원회에는 에너지·화학·완성차 등 다양한 산업 분야의 주요 기업이 회원사로 참여하고 있으며, 현대차그룹은 공동 의장사로서 전 세계 수소 생태계 확산을 목표로 회원사들과 긴밀한 협력을 이어가고 있다.

수소위원회 CEO 서밋이 한국에서 개최되는 것은 이번이 처음이다. 올해 행사에는 현대차그룹을 비롯해 약 100개 회원사 CEO와 고위 임원진 및 한국·프랑스·독일·호주 등 주요 국가의 정부 관계자 등 200여명이 참석한다.

올해 CEO 서밋에서는 글로벌 수소 생태계 활성화를 위해 향후 5년간 중점적으로 추진해야 할 핵심 과제에 관한 논의가 이뤄질 예정이다.

현대차그룹은 다양한 활동을 통해 글로벌 수소 생태계를 선도하는 리더십을 강조할 계획이다. 먼저 공식 의전 차량으로 디 올 뉴 넥쏘 50대, 유니버스 수소전기버스 6대 등 총 56대의 차량을 지원하고, 행사 전 구간 모든 이동 수단을 수소전기차로 운영한다.

아울러 참석자들을 대상으로 디 올 뉴 넥쏘 차량 시승 기회를 제공해 현대차그룹이 보유한 글로벌 최고 수준의 수소전기차 기술력을 알릴 예정이다.

디 올 뉴 넥쏘는 최고 모터 출력 150㎾ 기반의 고효율 동력성능과 최대 720㎞의 1회 충전 주행가능거리를 갖춘 차량으로, 최근 유명 유튜버들의 장거리 주행 챌린지에서 단일 충전으로 1400.9㎞를 주행하며 공인 1회 충전 주행거리의 두 배에 가까운 기록을 달성했다.

현대차그룹은 넥쏘 시승 코스에 국회 수소충전소를 포함시켜 CEO 서밋 참석자들이 한국의 수소 충전 인프라를 직접 체험할 수 있게 할 계획이다.

이 외에도 현대차그룹은 국내 주요 회원사들과 함께 ‘한국 시장 세션’을 특별 개최해 수소 생태계 활성화를 위한 국내 업체들의 다양한 노력을 소개할 예정이다.

장재훈 현대차그룹 부회장은 “수소위원회 공동의장사로서 ‘글로벌 CEO 서밋’을 한국에서 개최하게 돼 매우 영광”이라며 “이번 CEO 서밋은 업계의 수소 기술에 대한 헌신을 보여줄 뿐 아니라 비전을 실행으로 옮기려는 공동의 의지를 강화하는 자리이며, 수소 산업의 본격적인 규모 확장을 위해서는 민관 협력이 필수적”이라고 강조했다.

한편, 현대차그룹은 지난 8월 부산에서 개최된 APEC 에너지장관회의와 청정에너지 및 미션이노베이션장관회의에 넥쏘, 유니버스 수소전기버스 등을 공식 차량으로 지원한 바 있다. 아울러 2025 APEC 정상회의가 열린 경주시에서 넥쏘, 연료전지 스택 원리모형, 수소생태계 디오라마 등을 전시해 수소 사업 기술력과 비전을 적극적으로 알렸다. 서재근 기자