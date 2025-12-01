유해물질 방출 테스트 ‘골드’등급

수면 전문 브랜드 시몬스가 실내 공기질 안전성을 평가하는 ‘UL 그린가드’에서 최고 등급인 ‘골드’ 인증을 획득했다고 28일 밝혔다.

UL 그린가드는 글로벌 안전과학 전문기업 ‘UL 솔루션즈’가 제품에서 발생하는 휘발성 유기화합물(VOCs)의 방출량을 정밀 측정해 부여하는 세계적인 권위의 실내 공기질 안전 인증으로, 골드 등급은 완제품을 대상으로 유해물질 방출량을 시험해 부여하는 최고 등급이다. 의료시설이나 학교 등 민감한 실내 환경에서도 안심하고 사용할 수 있는 제품을 의미한다.

시몬스는 최근 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’(사진)과 업계 메가히트 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’ 등 시판되는 매트리스 전 제품에 UL 그린가드 골드 인증을 획득하며 제품의 안전성을 다시 한번 인정받았다는 게 업계의 평가다.

시몬스 침대는 UL 그린가드 골드 인증 외에도 국내 침대 브랜드 중 유일하게 ‘국민 매트리스 3대 안전 키워드(라돈·토론 안전제품 인증, 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산, 환경부 국가 공인 친환경 인증)’를 실천하고 있다.

특히 시몬스 침대는 지난 2018년부터 국내 최초, 유일하게 시판 중인 가정용 매트리스 전 제품을 국제표준(ISO 12949) 및 국내표준시험방법(KS F ISO 12949)으로 시험한 난연 매트리스로 생산하고 있다. 2020년 관련 특허를 취득했으며, 지난해 1월에는 공익을 위해 해당 특허를 무상으로 공개한 바 있다.

시몬스 관계자는 “세계적 수준의 안전 등급으로 꼽히는 UL 그린가드 골드 인증을 획득하며, 안전성과 품질에 대한 브랜드의 기준을 다시 한번 입증했다”고 설명했다. 강문규 기자