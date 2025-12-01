벨기에 등 5개국 소비자 대변 최고 가전 브랜드 선별 만족도·신뢰도 평가서 고득점 OLED TV, 유럽서 누적 판매 1000만대 돌파

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 ‘유로컨슈머 어워드 2025’에서 TV 부문에서 최초로 ‘최고의 브랜드’로 선정되며 유럽에서 공고한 리더십을 다시 한 번 입증했다.

LG전자는 1일 벨기에, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 브라질 등 5개국 소비자들을 대변해 최고의 가전제품 브랜드를 선정하는 ‘유로컨슈머 어워드(Euroconsumers Awards) 2025’에서 ‘최고의 TV 브랜드(Best Brand, TV)’에 뽑혔다고 밝혔다.

7년째를 맞이한 유로컨슈머 어워드는 올해 처음으로 세부 카테고리별로 최고의 브랜드를 선정했다. LG전자는 전문가 주도 테스트 결과와 유럽 전역 소비자를 대상으로 한 만족도·신뢰도 평가에서 고득점을 기록하며 TV 부문 첫 수상 기업이 됐다.

유럽 고객들은 고화질 콘텐츠 선호도가 높아 명암비와 색재현력에서 강점을 지닌 올레드 TV를 높게 평가하고 있다. 백라이트가 필요 없어 얇고 단순한 디자인 또한 거실 중심의 유럽 주거 문화와 잘 맞아떨어져 인테리어 요소로 각광받고 있다. 프리미어리그 등 스포츠 중계가 생활문화로 자리 잡은 지역 특성상 빠른 응답속도와 높은 주사율도 경쟁력으로 작용했다.

이번 선정에는 LG전자의 올레드 TV가 핵심 역할을 했다. LG전자가 2013년 세계 최초로 상용화한 올레드 TV는 유럽에서 올해 누적 판매 1000만대를 돌파했다. 2021년 500만대 판매 이후 4년 만에 두 배 규모로 확대되며 가파른 성장세를 보이고 있다.

LG 올레드 TV는 북미에서도 높은 평가를 받고 있다. 미국 컨슈머리포트의 TV 비교 평가에서 화면 크기별 전 부문 1위를 차지하며 프리미엄 TV 시장에서의 리더십을 입증했다. 최근 시장조사업체 옴디아에 따르면 3분기 LG전자는 OLED TV 시장에서 출하량(49.7%)과 매출(45.4%) 기준 모두 1위를 지켰다.

이천국 LG전자 유럽지역대표 부사장은 “유럽이라는 핵심 시장에서 리더십을 인정받아 의미가 크다”며 “올레드 TV의 자발광 화질과 심플한 디자인을 앞세워 전 세계 고객에게 최고의 시청 경험을 제공하겠다”고 말했다.