-전용 66㎡에 대형 알파룸 더해…‘방 4개’ 갖춘 ‘2평의 마술’

-84㎡ 타입은 가족 구성원의 ‘독립성’과 ‘공간감’ 균형 맞춰

-아파트의 편리함에 단독주택의 여유를…현실적 펜트하우스 로망까지

-전용 66∙84∙104∙127㎡, 총 612가구…2일(화) 특공, 3일(수) 1순위

주거 브랜드 ‘칸타빌’로 알려진 종합건설사 ㈜대원(대표이사 전응식, 김두식)이 비규제지역 김포에 선보이는 ‘칸타빌 디 에디션’에 다채로운 특화설계를 선보여 고객들의 관심이 이어지고 있다. ㈜대원 상품마케팅전략팀이 심혈을 기울인 것으로 단순한 거주 공간을 넘어, 공간 활용의 패러다임을 바꾸는 설계를 통해 수요자들의 마음을 사로잡고 있다.

칸타빌 디 에디션 설계에서 단연 눈에 돋보이는 점은 전용면적 66㎡A 타입에서 선보이는 ‘2평의 마술’이다. 주방 옆으로 웬만한 방 크기에 버금가는 대형 알파룸을 배치했고, 중소형 평형에서는 보기 드문 4베이(Bay) 판상형 구조를 채택해 채광과 통풍을 극대화했다.

이 대형 알파룸은 단순한 공간이 아닌 ‘방’ 1개를 더 추가하는 효과를 고스란히 누릴 수 있다. 이에 따라 입주민의 라이프스타일에 따라 재택근무를 위한 홈오피스나 서재는 물론, 자녀를 위한 놀이방이나 취미실 등 완벽하게 독립된 ‘제4의 방’으로 활용 가능하다. 이는 한정된 면적 안에서 최대한의 공간 효율성을 원하는 최근 주거 트렌드를 정확히 간파한 설계다. 특히 84㎡는 부담스럽고, 소형인 59㎡의 공간감에는 아쉬움을 느끼던 ‘틈새 수요층’에게 66㎡는 합리적인 가격으로 여유로운 공간을 누릴 수 있는 최적의 대안으로 떠오르고 있다.

분양 관계자는 “‘2평의 마술’이란 단순히 수치를 늘리는 것을 넘어, 혁신적인 평면 설계를 통해 비효율적인 공간을 없애고 실사용 면적을 극대화한 결과”라며 “입주민 입장에서는 사실상 방 하나를 덤으로 얻는 것과 같은 효과를 누리게 되어, 체감 면적은 84㎡ 못지않은 만족감을 선사할 것”이라고 말했다.

84㎡ 타입은 입주민의 삶의 방식을 극대화하는 ‘라이프스타일 큐레이팅’ 설계를 도입했다. 가족 간의 유대감을 중시하는 수요자와 개인의 독립성을 우선시하는 수요자 모두를 만족시키기 위해 A, B 두 가지 타입으로 세분화하여 선택의 폭을 넓혔다.

먼저 84㎡A 타입은 침실을 최대 4개까지 구성할 수 있는 혁신 평면을 선보인다. 통상 방 개수를 늘리면 거실이나 주방이 협소해지기 마련이지만, 대원은 특화 설계를 통해 공용 공간의 개방감을 그대로 유지하면서도 공간 효율성을 극대화했다. 다자녀 가구는 물론, 취미실이나 게스트룸이 필요한 가족에게 최적화된 구조다.

반면, 84㎡B 타입은 철저한 ‘선택과 집중’ 전략을 택했다. 주방동선은 컴팩트하게 줄이는 대신, 그만큼의 여유 공간을 각 침실과 수납공간에 할애했다. 방의 크기를 키우고 광폭 수납공간을 확보함으로써, 온전히 나만의 휴식과 여유로운 개인 생활을 중시하는 수요나 성인 자녀를 둔 세대의 니즈를 정확히 파악했다는 평가다.

여기에 타입별로 ▲고급 주방 특화 플러스옵션 ‘프리미엄 키친’ ▲ 복도 및 주방 팬트리를 갖춘 ‘수납특화 설계’ ▲반려동물을 위한 ‘펫특화룸’ 등 다양한 플러스 옵션을 마련해 ‘나만의 집’을 꾸미는 즐거움을 더했다.

총 4개 타입(전용 104㎡A∙B, 127㎡A∙B)으로 나오는 복층형 펜트하우스 설계도 돋보인다. 일반적인 초대형 펜트하우스에 대한 부담감을 덜어내고 현실적인 면적 안에서 ‘하늘 위 단독주택’의 로망을 실현하는 데 초점을 맞췄다.

설계의 핵심은 ‘완벽한 프라이버시’와 ‘공간의 가변성’이다. 2개 층을 사용하는 복층 구조 덕분에 세대 내에서도 공용 공간과 개인 공간을 완벽하게 분리할 수 있다. 기본 5개의 침실은 가변형 벽체를 통해 서재, 영화관, 홈짐 등 입주민의 개성이 담긴 공간으로 무한 변신이 가능하다. 무엇보다 최상층이라는 입지적 특권 덕분에 층간소음 스트레스 없이 아이들이 마음껏 뛸 수 있는 환경은 어린 자녀를 둔 3040세대에게 최고의 매력 포인트로 꼽힌다.

여기에 제공되는 서비스 면적인 ‘광폭 테라스’는 삶의 질을 한 차원 높여준다. 낮에는 따스한 햇살을 즐기는 야외 홈카페로, 밤에는 야경을 감상하며 루프탑으로활용할 수 있다. 성냥갑 같은 아파트 숲속에서 자연과 여유를 독점할 수 있는 이 테라스 공간은 입주민의 자부심을 높여주는 핵심 요소가 될 전망이다.

이밖에 계절용품이나 큰 짐을 보관하기 용이한 지하 세대창고를 비롯해 게스트하우스, 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티시설도 다채롭게 구성해 입주민의 주거 만족도를 높일 예정이다. 여기에 삼성물산의 차세대 스마트홈 플랫폼 ‘홈닉(Homeniq)’을 적용해 단지 내 생활 전반을 스마트하게 관리할 수 있다.

분양 관계자는 “㈜대원은 압구정과 목동, 신도시 등 국내 대표 주거지에서 칸타빌의 브랜드 철학인 ‘Life Balance’를 구현하며 그 가치를 증명해왔으며, 이번 칸타빌 디 에디션은 이러한 경험과 철학을 집약하여 ㈜대원 상품마케팅전략팀이 심혈을 기울여 김포 북변지구가 가진 미래가치를 극대화했다”라며 “실제 모델하우스를 둘러본 고객들의 호평도 이어지고 있어 분양도 순조롭게 진행 될 것으로 본다”고 말했다.

한편, 칸타빌 디 에디션은 경기도 김포시 북변동 일원(북변2구역 도시개발사업)에 들어서며, 지하 5층~지상 24층 9개동, 전용면적 66∙84∙104∙127㎡ 총 612가구로 조성된다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 12월 2일(화) 특별공급을 시작으로 3일(수) 1순위, 4일(목) 2순위 청약을 받는다. 당첨자는 10일(수) 발표하며, 22일(월)~24일(수) 당첨자 계약이 진행될 예정이다. 김포는 비규제지역으로, 지난 10월 발표된 강화된 부동산 대책의 적용을 피했다는 장점이 있다. 또한 민간택지에 공급되는 아파트인 만큼 당첨자 발표일로부터 6개월이 지나면 분양권 전매가 가능하다.

모델하우스는 경기도 김포시 장기동 인근에 위치한다.