[헤럴드경제=김현일 기자] 미국 반도체 장비 기업 어플라이드 머티어리얼즈가 경기도 오산시 가장동에 고객사·학술기관 등과 공동 연구개발을 진행할 ‘어플라이드 컬래버레이션 센터 코리아’를 설립한다고 20일 밝혔다.

신설되는 센터는 한국 반도체 생태계 전반의 협력을 강화하고, 차세대 기술 개발 촉진 및 지역 인재양성을 목표로 한다. 어플라이드 엔지니어를 비롯해 주요 고객사와 파트너, 국내 최고 연구·학술 기관이 한 곳에 모여 협업함으로써 AI 시대 반도체 혁신을 앞당길 것으로 기대하고 있다.

새로운 센터는 어플라이드 머티어리얼즈의 EPIC(Equipment and Process Innovation and Commercialization) 플랫폼의 일환이다. EPIC 플랫폼은 어플라이드 과학자와 엔지니어, 고객사, 공급사, 학계, 산업 파트너들이 같은 환경에서 여러 연구개발 과정을 병행할 수 있도록 지원한다.

경기도 오산에 설립되는 센터는 미국 실리콘밸리의 EPIC 센터와 더불어 고객사와 가까운 거리에서 혁신을 지원하는 역할을 할 예정이다.

프라부 라자 어플라이드 머티어리얼즈 반도체 제품 그룹 사장은 “한국은 글로벌 반도체 산업의 중심지이자 핵심 파트너”라며 “한국에 혁신 거점을 구축함으로써 어플라이드의 엔지니어링 역량과 자원을 고객사와 파트너에게 긴밀하게 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

박광선 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 대표는 “어플라이드 컬래버레이션 센터 코리아는 한국 반도체 생태계를 강화하는 중요한 인프라가 될 것”이라며 “국내 고객 지원은 물론 산업계와 학계 협력을 통해 혁신적 아이디어를 빠르게 실현하는 데 핵심적인 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

어플라이드 머티어리얼즈 코리아는 1989년 설립 이후 국내 기업들과 협업해 첨단 기술을 제공하며 한국 반도체 및 디스플레이 산업 발전에 기여해 왔다.