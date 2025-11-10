‘2025 경북사과 홍보행사’ 10~12일 서울시청 광장서 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시와 예천군이 10일부터 12일까지 서울시청 광장에서 열리는 ‘2025 경북사과 홍보행사’에 참가해 지역 우수 농산물 홍보에 나섰다.

올해로 20회를 맞은 이번 행사는 경북 사과 주산지 14개 시·군이 참여하며, 명품 사과 전시와 시·군별 판매 부스, 시식 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 시민들을 맞이한다.

영주시는 행사에서 ‘꼭지 달린 경북사과, 꼭지 그대로! 신선함 그대로!’를 주제로 우수한 품질의 영주사과를 소개하고, 서울 시민들이 직접 시식하고 구매할 수 있는 홍보 부스를 운영했다.

또한 풍기인삼과 수삼 등 지역 농특산물도 함께 전시·홍보하며 청정 지역 이미지를 알렸다.

영주시 대표 특산물인 영주사과는 소백산 청정지역의 일교차가 큰 기후와 비옥한 토양 덕분에 조직이 치밀하고 당도가 높아 전국적으로도 품질이 뛰어난 것으로 평가된다.

예천군도 행사에 참여해 예천 사과와 지역 특산품을 선보였다.

예천사과는 소백산맥 중간 산지에서 재배돼 색과 모양이 우수하고 당도가 높으며 과즙이 풍부한 것이 특징이다.

예천군은 2.5kg 한 박스를 1만5,000원에 판매하는 특별 이벤트를 진행해 시민들의 큰 관심을 끌었다. 이와 함께 예천 참기름, 잡곡 등 다양한 농특산물도 함께 전시·판매됐다.

유정근 영주시장 권한대행은 “기후 위기 속에서도 농민들이 정성껏 키운 사과의 가치를 도시 한복판에서 전하고 싶다”며 “앞으로도 소비자 접점을 확대하고 농가 소득 향상과 과수산업 발전을 위해 행정적 지원을 강화하겠다”고 말했다.

김학동 예천군수도 “전국 최고의 맛과 품질을 자랑하는 예천 사과를 직접 홍보해 브랜드 인지도를 높이고 지역 농가 소득 증가에 이바지하겠다”고 밝혔다.

한편, 행사 개막에 앞서 10일 서울 더플라자호텔에서는 ‘경북 사과 주산지 시장·군수 협의회’가 열려 사과산업 발전 방향과 지자체 간 협력 방안을 논의했다.