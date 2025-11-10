현지 수출기업 물류관계자들과 간담회도 개최

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사는 7일(현지시간) 미국 LA항만청을 공식 방문해 양 항만 간 협력 확대 및 지속 가능한 항만 발전 방안을 논의했다고 10일 밝혔다. 부산항과 LA항은 2006년 자매항 협약을 체결한 이후 다양한 분야에서 협력을 이어오고 있다.

이번 방문에서는 LA항만청 개발부청장인 디나 아리안 자흘란(Dina Aryan-Zahlan)과의 면담을 통해 부산항과 LA항간 친환경 항만 구축, 물류 디지털화, 미국 LA항만개발 계획 등에 대한 협력방안을 심도 있게 논의했다.

LA항만청은 항만운영 디지털화 및 녹색 해운항로 추진 등 친환경 정책을 선도하고 있으며, 특히 글로벌 항만의 최대 과제 중 하나인 탄소중립 분야에서 가장 앞서 있는 곳으로 꼽힌다. 이에 부산항만공사는 이러한 LA항의 경험을 공유 받아 부산항의 친환경·스마트 항만 조성 및 해외 거점 연계 전략에 반영할 계획이다.

부산항만공사 송상근 사장은 “LA항은 미국 서안 물류의 핵심 거점으로 부산항과의 협력은 한· 미 양국의 물류경쟁력 강화에 중요한 의미가 있다”면서 “친환경 항만전환, 디지털 정보공유, 신규 항만 개발 협력 등 다양한 분야에서 실질적 협력을 강화해 부산항의 글로벌 항만경영을 실현해 나가겠다”고 말했다.

이에앞서 부산항만공사는 6일(현지시간) 미국 LA에서 현지 수출 물류기업 관계자들과 함께 글로벌 공급망 재편 대응 및 한국기업 지원을 위한 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 최근 심화되고 있는 글로벌 물류 불확실성 속에서 미국 현지에서 활동 중인 한국 수출 물류기업의 애로사항을 직접 청취하고 지원방안을 논의하기 위해 마련됐다.

특히 한국발 수출화물의 40% 이상이 처리되는 미국 서안 물류의 핵심거점인 LA/LB항은 지난 9월 기준 미국 전체 컨테이너 수입 물량이 전년 대비 8.4% 감소하는 등 현지 물류 흐름 둔화 현상이 일어나고 있으며 이에 따른 LA인근 물류센터의 화물 적치율 또한 하락 추세를 보이고 있다.