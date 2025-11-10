[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 반도체 제조 기술 국제학술대회인 ‘KISM 2025 BUSAN’(Korean International Semiconductor Conference & Exhibition on Manufacturing Technology 2025)이 10일부터 14일까지 해운대 파라다이스호텔 부산에서 열린다고 밝혔다.

올해로 4년 연속 부산에서 열리는 이 행사는 한국반도체디스플레이기술학회(회장 박재근)가 주최하며, 대한민국의 핵심 산업인 반도체산업의 제조공정 및 소재·부품·장비 기술의 세계(글로벌) 경쟁력 강화를 위해 마련됐다.

개회식은 11일 오전 11시에 열리며, 연구 기관, 기업, 대학 등 산·학·연 협력 주체 300여명이 참석한다. 이번 학술대회는 ‘인공 지능 생태계를 위한 반도체 제조 기술의 혁신(Re:Innovation of Semiconductor Manufacturing for AI Ecosystem)’을 주제로, 전 세계 15개국에서 1000여명의 산·학·연·관 전문가가 참석해 반도체 산업의 최신 기술과 연구 성과를 공유한다.

특히 세계적 석학과 국내외 전문가들의 기조 강연을 통해 총 300여 편의 우수한 연구논문이 발표될 예정이다. ▷SK하이닉스 강지호 부사장의 ‘미래 인공 지능(AI) 메모리 장치의 통합 한계를 극복하기 위한 반도체 기술 동향’ ▷삼성전자 윤보언 박사의 ‘3차원 반도체(3D ICs) 시대의 평탄화 기술 혁신’ 등 선도기업들의 본회의 강연으로 진행된다.