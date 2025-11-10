[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 ‘제106회 전국체육대회’와 ‘2025 APEC 정상회의’ 등 대규모 국제·전국 행사를 성공적으로 지원하기 위해 식품·숙박 위생안전 전방위 관리를 추진해 전 과정에서 위해사고 0건을 달성했다고 10일 밝혔다.

시는 올해 전국체전과 APEC 정상회의를 대비해 사전점검–현장대응–사후관리로 이어지는 입체적인 식품·숙박위생 안전관리 체계를 운영했다.

시는 지난달 17일부터 11월 5일까지 부산에서 열린 ‘제106회 전국체육대회’ 및 ‘제45회 전국장애인체육대회’ 기간, 총 82개 경기장과 인근 숙박 2620곳, 음식점 1950곳을 대상으로 사전점검과 현장 위생관리를 병행했으며 선수단·관람객 등의 식중독·숙박민원 신고는 없었다.

대회 기간 시 보건위생과를 중심으로 위생분야 종합상황실을 운영하며 경기장 주변 급식·숙박시설에 대한 위생점검을 하고 민원신고 즉시 대응체계를 가동했다.

또 숙박업소를 대상으로 청결한 환경 유지, 침구류 소독 및 세탁, 위생용품 교체주기 준수 등을 점검하고, 영업자 대상 위생·친절 교육을 병행해 선수단과 관람객이 안심할 수 있는 ‘안전·감동 체전’ 실현에 기여했다.

지난달 26일부터 11월 1일까지 경주 일원에서 개최된 사전행사 등을 포함한 ‘2025 APEC 정상회의’ 기간, 시는 식품의약품안전처의 요청에 따라 부산식약청, 부산진구청과 합동으로 정상 숙소(부산 소재 호텔)와 식품공급시설을 중심으로 식음료 안전관리 업무를 지원했다.

행사 전에는 부산지역 관리시설을 대상으로 시·식약청·구청 합동 위생점검을 실시해 조리시설의 청결상태, 식자재 보관·운반기준, 냉장·냉동시설 작동, 종사자 개인위생 등을 점검했다. 조리 완료 후 경주 행사장으로 운반되는 식품은 온도유지(60℃ 이상·4℃ 이하), 검체 봉인, 보존식 보관, 영문 및 알레르기 표시 등 ‘식품위생법’ 기준에 따라 철저히 관리됐다.

조규율 시민건강국장은 “한 끼의 식사와 하루의 숙박까지 안전하게 관리하는 것이 우리시가 세계 속에서 신뢰받는 도시로 나아가는 첫걸음”이라며 “앞으로도 시민의 건강과 국제행사의 품격을 지키는 ‘안심부산’ 위생관리 체계를 더 고도화해 나가겠다”라고 전했다.