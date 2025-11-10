-서울의 중심축, 역사와 지리, 개발이 맞물린 명당

-공원 옆에 집 짓는 시대… ‘더파크사이드 서울’이 여는 새로운 도시풍수

서울의 중심, 용산이 깨어나고 있다. 한때 미군기지와 군사시설로 인해 일반인의 접근이 제한됐던 이 땅은 이제 국가적 도시 거점으로 탈바꿈하며, 대한민국의 새로운 중심축으로 떠오르고 있다. 이러한 용산의 부활은 단순한 도시 개발이 아닌, 오랜 역사와 지리적 에너지가 맞물린 풍수적 명당의 회복으로서 의미가 깊다.

남산의 기운이 머무는 땅, 한강의 물길이 감싸는 형국 풍수지리학은 인간과 대지의 조화를 통해 생기를 불러오는 학문이다. 남산을 주산으로 삼고 약수동과 매봉산을 따라 흐르는 능선이 이태원으로 내려와 한강과 맞닿는 용산 일대는 ‘쾌봉(快峰)’의 생기가 응집되는 자리로 평가된다.

특히 물은 재물을 머금는 그릇이라는 풍수의 기본 원리에 따라, 태백 검룡소에서 발원한 한강이 유연하게 굽이치며 용산을 감싸는 ‘수관재물(水寬財物)’의 형국을 이루고 있다. 산과 물, 도시의 축이 한데 만나는 곳, 바로 그 중심축에 자리한 개발사업이 ‘더파크사이드 서울’이다.

공원·호텔·리테일·주거가 어우러진 복합 명당, ‘더파크사이드 서울’ 서울 용산구 이태원동 일대 약 4만5천㎡ 부지에 조성되는 ‘더파크사이드 서울’은 용산공원을 정면에 두고 로즈우드 서울 호텔, 신세계백화점, 문화·오피스 공간이 결합된 국내 최초의 대형 복합용도개발(MXD) 프로젝트다.

지하 7층~지상 20층, 총 11개 동 규모로 구성되며, 남산과 한강의 자연 축, 용산공원과 국제업무지구를 잇는 ‘서울의 황금축’ 위에 위치한다. 단지 중심에는 330m 길이의 보행자 거리 ‘더파크사이드 웨이(The Parkside Way)’가 조성돼, 자연과 도시, 예술과 생활이 하나로 이어지는 새로운 도심형 생활축을 완성한다.

현대 도시의 풍수, 자연과 조화 이루는 삶의 무대, ‘더파크사이드 스위트’ 분양중 이 가운데 ‘더파크사이드 스위트’는 더파크사이드 서울 내 첫 분양 상품으로, 하이엔드 오피스텔 형태의 주거 레지던스다. 전용 53~185㎡, 총 775실 규모로 구성되며, 용산공원 조망권을 갖춘 세대가 다수 포함돼 있다.

서울 도심에서 유일하게 용산공원을 정면으로 마주한 단지로, 남산과 용산공원을 조망할 수 있는 입체적 조망 라인을 확보했다. 거실과 침실, 주방 모두 고급 수입 마감재를 적용하고, 이탈리아 몰테니그룹 ‘다다(Dada)’ 키친, 히든 키친 시스템 등으로 차별화했다.

또한 AI 로봇 발렛, 스마트 시큐리티, 세대별 자주식 주차 1.5대 등 첨단 시스템을 도입해 고급 주거의 편의성을 극대화했다.

로즈우드 호텔, 신세계백화점에서 직접 기획 운영하는 몰, 문화시설이 단지 내 유기적으로 연결되어 주거·여가·비즈니스가 모두 가능한 원스톱 라이프스타일을 완성한다.

전문가들은 용산을 “산과 물, 바람이 한데 어우러진 풍수적 생기지로서, 역사적 중심성과 현대 개발이 맞물리며 잠재력이 현실화되는 곳”이라고 평가한다.

특히 더파크사이드 서울은 남산의 생기(山氣)가 한강의 물길을 따라 모여드는 귀결점, 풍수적 기운이 가장 안정적으로 머무는 자리로 꼽힌다. 그 중심에서 ‘더파크사이드 스위트’는 풍수와 도시가 만나는 현대적 명당, 서울의 새로운 중심을 상징하는 이름으로 자리하고 있다.