﻿‘메이드 인 아산’의 저력이 더욱 높아지고 있다. 15년 연속 충청권 수출 1위를 기록하며 제조업 중심 도시로서의 입지를 굳건히 다지고 있는 가운데 고소득 수요가 쏠리면서 부동산 시장도 덩달아 뜨거워지는 모양새다. 특히 아산을 대표할 랜드마크 공급에 관심이 쏠리는 가운데 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’이 무순위 청약 접수를 알려 시선이 집중되고 있다.

한국무역협회에 따르면, 아산의 2024년 연간 수출액은 총 645억7,000만 달러에 달했다. 이는 전국 기초지자체 중 최상위 수준으로, 지역 내 전자·자동차·디스플레이 등 첨단 제조업의 집적도가 높다는 점에서 비롯된 성과다. 올해 2025년 4월 기준 수출 실적도 173억9,000만 달러를 기록하며, 여전히 견고한 수출 흐름을 이어가고 있다.

이는 삼성디스플레이아산캠퍼스, 삼성전자나노시티온양캠퍼스, 현대자동차아산공장 등 대기업과 1·2차 협력업체들이 산업벨트를 형성하고 있기 때문이다. 아산은 단순한 생산 거점을 넘어 고급 기술 인력이 거주하는 자족도시로 성장했고, 산업 관련 개발이 지속적으로 이뤄지며, 고소득 전문직 및 기술직 중심의 실수요층이 꾸준히 유입되고 있다.

이러한 탄탄한 수요를 기반으로 아산 부동산 시장에도 훈풍이 불고 있다. 한국부동산원에 따르면 아산시에서 이뤄진 아파트 매매거래는 올해 1분기 1,274건에서 2분기 1,594건으로 25%나 올랐다.

부동산 업계 관계자는 “아산은 첨단 산업을 기반으로 한 국내 대표 자족도시로 풍부한 일자리와 주거 인프라는 물론 미래가치까지 품어 부동산 시장도 훈풍이 이어지고 있다”며 “특히 아산을 대표하는 대기업 인근 주거지에 대한 관심이 비교적 높고, 검증된 입지 위주로 분양 흥행도 이어가고 있어 신규 분양에 대한 관심은 더욱 높아질 것으로 보인다”고 말했다.

이런 가운데, 아산탕정지구에 공급되는 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’이 무순위 청약 접수를 알려 관심이 쏠리고 있다. 단지는 충남 아산탕정지구 도시개발사업 A1블록(아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상33층, 전용면적 84~152㎡, 총 821가구 규모이며, 이 중 738가구가 일반분양 물량이다.

오는 11월 10일(월) 일부 잔여세대를 대상으로 무순위 청약 접수를 진행한다. 이번 청약은 청약통장 가입 여부와 관계없이 전국에 거주하는 만 19세 이상 무주택세대 구성원이면(외국인 청약불가) 누구나 신청 가능하다. 단지가 공급되는 지역은 비규제지역으로 대출, 세금 면에서도 수도권보다 부담이 월등히 낮아 수요자들의 관심이 높은 상황이다.

특히, 지난해 11월 분양에 나서 완판을 기록한 ‘더샵 탕정 인피니티시티 3차’와 비교해도 가격 경쟁력이 두드러진다. 당시 분양가보다 낮은 수준으로, 불과 10개월 만에 공급되는 이번 아산탕정 동일하이빌 파크레인은 전용 84㎡ 기준 4억원대부터 시작해 합리적인 분양가를 갖췄다. 전매제한이 적용되지 않는 점도 실수요자는 물론 투자자들의 관심을 끌고 있다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인은 미래가치 높은 입지에 들어서는 점이 단연 돋보인다. 단지가 들어서는 아산탕정지구 도시개발구역은 약 53만6,400㎡ 면적에 공동주택 4,300여가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 주거는 물론 상업, 교육, 공공시설 및 공원, 녹지까지 체계적으로 조성돼 빼어난 주거 여건을 자랑한다. 또한, 주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발사업이 많아 미래가치도 높게 평가되고 있다.

특히 첨단 산업에 특화된 도시인 아산을 대표하는 산업단지들로 쉽게 오갈 수 있어 직주근접을 원하는 수요도 쏠릴 전망이다. 삼성디스플레이아산캠퍼스과 탕정일반산업단지가 인접해 있고, 반경 7km 이내에 천안 제2·3·4일반산업단지가 위치해 있어 출퇴근에 편리하다.

자녀를 둔 학부모들이 안심할 만한 교육 여건도 갖췄다. 단지 옆 갈산초등학교(유치원)가 위치해 있는 초품아 단지이며, 갈산중, 탕정중, 탕정고(2028년 3월 예정), 삼성고, 충남외고 등 우수한 교육 여건을 자랑한다.

또한 KTX·SRT 천안아산역과 1호선 탕정역, 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망을 중심으로 사통팔달 교통 입지를 갖췄으며, 최근 GTX-C 노선 연장도 활발하게 추진계획되고 있어 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

풍부한 생활인프라도 누릴 수 있다. 갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛등 천안아산역 주변으로 형성된 풍부한 인프라를 공유할 수 있고, 도보권 내 탕정 중심상권도 이용할 수 있다. 또한, 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 단지 인근 쾌적한 환경도 조성돼 있다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원(천안아산역 2번출구 인근)에 위치해 있다.