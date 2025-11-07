이달 30일까지 전 품목 10%·축산물 5% 할인… 지역 농가 판로 확대·소비자 혜택 ‘두 마리 토끼’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 운영하는 온라인 농·특산물 쇼핑몰 ‘의성장날’이 다가오는 겨울을 맞아 지역 농·특산물 소비 촉진을 위한 ‘월동 대비 할인 기획전’을 진행한다.

이번 기획전은 30일까지 진행되며, 행사 기간 전 품목은 10% 특별 할인, 축산물은 5% 특별 할인 혜택이 제공된다.

‘의성장날’에서는 의성의 대표 농·특산물인 사과, 마늘, 의성마늘소, 각종 가공식품 등을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

특히 신선한 품질 관리와 안전한 배송으로 소비자 만족도를 높일 계획이다.

군 관계자는 “김장철과 난방 준비로 소비가 늘어나는 시기에 군민과 소비자 모두에게 실질적인 혜택을 제공하고자 마련한 행사”라며, “지역 농가의 판로 확대에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다”고 전했다.

김주수 의성군수는 “이번 기획전을 통해 군민들이 따뜻하고 알뜰하게 겨울을 준비하시길 바란다”며, “앞으로도 다양한 기획전과 프로모션을 통해 지역 농산물의 온라인 판로를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

이번 할인 기획전은 지역 농가의 소득 증대와 지역경제 활성화에 이바지할 것으로 기대된다.