환경설비 전문기업 ㈜이화에코시스템이 하·폐수 처리 효율을 높이고 에너지 사용량을 줄일 수 있는 ‘에너지 절감형 원심분리기’를 새롭게 선보였다. 이번 제품은 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘2025년 중소환경기업 사업화 지원사업’에 선정되며, 기술 상용화에 속도를 내고 있다.

이화에코시스템은 1997년 설립 이후 슬러지 처리용 원심분리기와 약액 세정식 탈취기 등을 전문 생산하며 꾸준히 기술력을 쌓아온 기업이다. 수많은 현장 적용 경험과 지속적인 연구개발을 통해 경쟁력을 확보했으며, 현재는 국내 주요 환경시설은 물론 해외 시장에서도 품질을 인정받고 있다.

신형 원심분리기는 하·폐수 처리 과정에서 발생하는 슬러지를 고형물과 여액으로 정밀 분리하는 장비로, 기존 대비 에너지 효율과 분리 성능이 크게 향상됐다. 회전 중 손실되는 에너지를 회수할 수 있는 방향전환판 구조와, 부유물질 유출을 줄이는 ‘분리여액 청정도 증대장치’가 적용됐다.

또한 슬러지와 응집제의 반응 효율을 높이는 원수투입 기술을 더해 탈수 성능을 개선하고, 수평형 프레임 설계를 통해 소음과 진동을 최소화했다. 자동 구리스 주입장치 및 외부 교환형 토출 부쉬가 더해져 유지보수 효율과 내구성, 경제성이 한층 강화됐다.

이화에코시스템 관계자는 “이번 개발 제품은 에너지 절감형 설계와 효율적인 분리 기술을 통해 환경성과 경제성을 모두 확보했다”며 “지속적인 기술 혁신으로 탄소 저감과 환경 산업의 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 이화에코시스템은 앞으로도 설계부터 시공, 시운전, 사후관리까지 아우르는 토털 솔루션 체계를 기반으로, 친환경 기술 중심의 글로벌 시장 확장을 이어갈 방침이다.