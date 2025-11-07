[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시 반여농산물도매시장관리사업소는 농림축산식품부가 주관한 2024년도 전국 31개 공영도매시장 운영실적 중앙평가에서 전국 2위로 ‘우수’ 도매시장으로 선정됐다고 7일 밝혔다.

도매시장 평가는 농림축산식품부에서 시장운영 개선 및 유통 주체의 경영개선 노력 등 도매시장의 발전 방향 모색을 위해 전국 공영도매시장을 대상으로 매년하고 있다.

도매시장 평가 항목은 ▷경영개선 및 운영 효율화 노력 ▷공익적 역할 확대 노력 ▷물류 효율화 ▷정가․수의매매 활성화 ▷중도매인 육성지도 ▷시설운영 관리 노력 등 12개 항목으로 도매시장 운영 전반이 대상이다.

특히 도매시장 공익적 역할 확대 노력에서 반여농산물도매시장은 농협반여공판장, 부산중앙청과㈜, 동부청과㈜, 양념류정산조합, 상가동협동조합 등 유통종사자와 합동으로 ‘사랑의 김장배추 나눔 행사’를 개최해 김장배추 9000포기를 해운대구 사회복지관 10곳과 기장군 적십자·새마을부녀회를 통해 어려운 이웃 등에 지원함으로써 나눔문화 확산에 기여했다고 평가받았다.

‘우수’ 평가를 받은 반여농산물도매시장은 도매시장 시설현대화 평가시 가점 등의 혜택을 받게 된다.

한편 도매시장법인 부문에서는 반여도매시장 동부청과㈜가 ‘우수’ 도매법인으로 선정됐다.