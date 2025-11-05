윤현우 독도함 함장, 박정언 현대차 연구원 ‘후배 사랑’ 특강 화제

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 영주 대영고등학교(교장 박원필)가 지난달 22일과 31일, 각 분야에서 활약 중인 두 동문 선배를 초청해 ‘선배愛(애) 후배, 꿈을 향한 항해!’라는 주제로 진로·진학 특강을 성공적으로 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 학생들이 선배들의 생생한 경험을 통해 스스로 미래를 설계할 수 있는 비전과 동기를 부여하기 위해 마련됐다.

첫 특강은 22일, 13회 졸업생인 윤현우 해군 대령(현 독도함 함장)이 맡았다.

윤 대령은 ‘꿈을 향한 항해! 독도함과 함께하는 바다 이야기’를 주제로 해군의 역사와 독도함의 역할, 그리고 장교로서의 사명과 리더십에 대해 진솔한 강연을 펼쳤다.

그는 “리더십은 완벽함이 아니라 신뢰에서 시작된다”는 메시지를 강조하며 해군 진로의 실제적인 정보와 복무 혜택을 안내했다. 학생들은 “함장님으로부터 직접 국가 수호의 가치와 군인의 삶을 들을 수 있어 인상 깊었다”며 높은 관심을 보였다.

이어 31일에는 31회 졸업생인 박정언 연구원(현대자동차 수소연료전지센터) 이 ‘수소 사회를 향한 발걸음’을 주제로 강연을 이어갔다.

중앙대 전자전기공학부를 졸업하고 연세대 자동차융합공학 석사과정을 거친 박 연구원은 수소전기차의 구조, 연료전지 원리, 글로벌 수소 산업 동향 등 최신 과학기술 정보를 알기 쉽게 설명했다.

그는 대학 전공 선택과 회사 생활에 대한 현실적인 경험을 나누며 “완벽한 계획보다 실행이 먼저다”라는 조언으로 후배들에게 과학기술 분야의 비전과 도전 정신을 심어주었다.

대영고는 이번 특강을 포함해 매년 졸업생 초청 멘토링을 지속하며 ‘선배의 경험이 후배의 나침반이 된다’는 진로교육 철학을 실현하고 있다.

박원필 교장은 “이번 특강은 선배들의 따뜻한 후배 사랑이자, 학교의 헌신적인 진로 지원 노력의 결실”이라며, “앞으로도 다양한 분야의 동문과 협력해 학생 맞춤형 진로·진학 프로그램을 지속해서 운영하겠다”고 밝혔다.

한편, 대영고는 과학 인재 양성의 산실로도 확고히 자리매김하고 있다. 지난해에 이어 올해도 KAIST 과학영재 선발이라는 쾌거를 이루어냈다.

이는 주로 과학고등학교 2학년 학생들이 차지하는 매우 경쟁적인 과정에서 일반고 학생들이 연속으로 성과를 낸 것으로, 대영고의 우수한 교육 역량과 학생들의 잠재력이 다시 한번 입증된 것이다.

박 교장은 “과학고 학생들과 당당히 경쟁하여 과학영재로 선발된 것은 매우 의미가 크다”며, “학교 차원의 맞춤형 과학탐구 프로그램과 교사의 헌신적인 지도, 학생들의 주도적 탐구 활동이 어우러진 결과”라고 평가했다.

이번 성과는 지역 일반고 학생들에게도 과학기술 분야 진출의 가능성을 보여주며, 지역 사회의 과학 인재 육성과 국가 경쟁력 강화에 이바지할 것으로 기대를 모으고 있다.