- 엘스비어·스탠퍼드대 공동발표 ‘2025 세계 상위 2% 연구자’ - GIST 연구자 23명(12%) 포함, 9명은 세계 상위 1% 연구자

[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST)은 글로벌 학술정보 분석기업 엘스비어(Elsevier)와 미국 스탠퍼드대학교가 공동 발표한 ‘2025 세계 상위 2% 연구자’에 GIST 소속 연구자 23명이 선정됐다고 밝혔다. 이 가운데 세계 상위 1% 연구자로 평가된 최정상급 연구자는 9명에 달한다.

‘세계 상위 2% 연구자’는 엘스비어와 스탠퍼드대가 매년 전 세계의 연구자를 대상으로 발표하는 영향력 평가 명단으로, 논문 수나 인용 횟수뿐 아니라 인용지수, 공동저자 기여도, 연구자의 생산성과 영향력을 함께 반영한 ‘h-인덱스’ 등을 종합적으로 분석해 학문적 영향력을 객관적으로 산정하는 글로벌 평가 지표로 꼽힌다.

GIST는 2025년 대학정보공시 기준 전임교원 194명 중 약 12%에 해당하는 23명이 이번 명단에 이름을 올리며 국내 주요 대학 중에서도 높은 비율을 기록했다.

특히 세계 상위 1% 에 포함된 연구자는 ▷전기전자컴퓨터공학과 임춘택·함병승 교수 ▷기계로봇공학과 안효성 교수 ▷생명과학과 김용철 교수 ▷환경·에너지공학과 김인수 교수 등 9명이다. 임춘택·함병승·안효성·김용철 교수 등은 5년 연속 1%에 선정되는 탁월한 연구 성과를 이어 왔다.

전기전자공학 분야에서 5년 연속 상위 1% 연구자로 선정된 임춘택 교수는 국제전기전자공학자협회(IEEE) 석학회원으로서 무선전력 분야 세계 최고 석학 중 한 명으로 꼽힌다.

지난 10월에는 IEEE로부터 무선전력 분야 최고 권위의 학술상인 ‘밀란 요바노비치상’을 수상했으며, 이는 국내 연구자 최초이자 세계 7번째 수상이라는 점에서 큰 의미를 가진다.

함병승 교수는 광학(Optics) 분야에서 5년 연속 상위 1% 연구자로 선정되었다. 함 교수는 양자정보·센싱 분야의 세계적 전문가로, ‘한미 기술번영 협약’에 포함된 국가전략기술인 양자 분야 연구를 주도하고 있다.

산업공학 및 자동화 분야에서 5년 연속 상위 1% 연구자로 선정된 안효성 교수는 제어공학을 기반으로 무인비행체 자율운용, 지능형 제어시스템 등 첨단 융합 연구를 선도하고 있다. 그의 연구는 산업자동화에서 항공우주 시스템까지 폭넓은 응용으로 확장되고 있다.

김용철 교수는 의약 및 생체분자화학 분야에서 5년 연속 상위 1% 연구자로 선정됐다. 김 교수는 AI 기반 신약 개발과 바이오 혁신 플랫폼 구축을 통해 글로벌 제약산업의 패러다임 전환을 이끌고 있다.

임기철 GIST 총장은 “전임교원 대비 약 12%가 세계 상위 2% 연구자에 포함된 것은 GIST의 연구 경쟁력이 국제적 수준에 도달했음을 보여 주는 지표”라며 “앞으로도 세계적 수준의 연구 성과를 지속적으로 창출하고, 지역사회와 국가, 인류의 더 나은 미래를 위해 기여하는 대학으로 성장하겠다”고 밝혔다.