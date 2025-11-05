‘하이브 투자자 속인 후 매각 차익’ 의혹 지난 9월 두차례 걸친 1차 소환 조사

[헤럴드경제=이영기 기자] ‘사기적 부정거래’ 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 경찰이 2차 소환조사를 진행하고 있다. 경찰은 지난 9월부터 방 의장을 불러 조사하고 출국금지 조치를 내리는 등 집중적인 수사를 펼치고 있다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 5일 방 의장을 불러 2차 소환조사를 벌이고 있다고 밝혔다. 앞서 경찰은 지난 9월 15일과 22일 두 번에 걸쳐 방 의장에 대한 1차 소환 조사를 마쳤다. 이번 조사는 1차 조사 이후 진행되는 2차 소환 조사의 성격이라는 게 경찰의 설명이다.

앞서 방 의장은 지난 9월 첫 소환 조사 출석 당시 “제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다”며 “오늘 조사에 성실히 임하겠다”고 짤막한 입장을 밝혔다.

경찰은 방 의장에 대한 수사망을 좁혀가고 있다. 경찰은 지난달 1일 방 의장에 대해 출국금지 조치를 내렸다.

방 의장은 하이브 상장을 앞두고 기존 투자자들을 속여 막대한 차익을 챙겼다는 의혹을 받고 있다. 그는 2019년 하이브가 상장되기 전 기업공개(IPO) 계획이 없다고 투자자들을 속여 자신과 관계있는 사모펀드에 지분을 팔도록 한 혐의를 받는다.

투자자들은 방 의장의 말을 믿고 보유 지분을 특수목적법인(SPC)에 매각했고 다른 사모펀드 등에게 지분을 넘겼다. 이 과정에서 방 의장은 IPO가 성사될 경우 매각 차익의 30%씩을 자신에게 지급한다는 내용을 골자로 한 주주 간 계약을 체결한 것으로 알려졌다.

경찰과 금융감독원은 방 의장의 이런 계약이 자본시장법에 어긋난다고 보고 수사를 벌여왔다.

앞서 경찰은 지난 6월 30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색해 하이브의 상장심사와 관련된 자료를 확보했다. 또 7월 24일엔 하이브 사옥을 압수수색해 관련 방 의장 측 자료를 확보했다.