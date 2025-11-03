광진구 30주년 기념 영상 공모전에 수상작 12편 선정… 31일 시상식 열려 대상작 ‘광진구 바이브(VIBE)’ 등 짧은 영상에 지역 명소·구정 정책 담겨 유튜브·사회 관계망 서비스 등에서 수상작 적극 홍보 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 10월 31일 제5회 광진구 영상 공모전의 수상작 12편을 선정해 시상식을 개최했다.

올해 공모전은 광진구 개청 30주년을 기념해 ‘서른 살 광진, 우리가 만든 이야기’를 주제로 열렸다. 구정 정책과 지역 명소, 즐길 거리 등 다양한 이야기를 담은 짧은 영상 콘텐츠를 발굴하고 구정 홍보에 활용하고자 기획한 것이다.

7월 28일부터 9월 14일까지 진행된 공모에는 총 38편의 작품이 접수됐다. 대학생의 방학 기간에 맞춰 접수를 진행하고 광진에 관심 있는 누구나 참여할 수 있도록 열린 방식으로 운영한 결과 전년보다 응모 수가 늘었다. 외국인을 포함한 외부 참가자들의 시선이 더해져 공모전의 의미도 한층 깊어졌다.

구는 1차 심사에서 제출작의 적격 여부와 심사표 기준에 따른 평가를 거쳐 20편을 선정했다. 이후 2차 심사에서는 유튜브 조회수와 좋아요 등 온라인 호응도와 외부 전문가 평가를 합산해 최종 수상작 12편을 확정했다.

대상은 ‘광진구 바이브(VIBE)’가 차지했다. 감각적인 영상미와 짜임새 있는 구성으로 광진구의 변화를 생동감 있게 담아내 높은 평가를 받았다. 최우수상에는 ‘알찬 정책과 함께한 광진구의 30년(feat. 달걀)’ 등 2편이, 우수상에는 ‘알고싶어! 광진구’ 등 3편이 선정됐다.

이외에도 ‘시간을 걷는 광진’, ‘광이·진이와 함께하는 광진구에서의 하루’ 등 광진구의 매력을 따뜻한 시선으로 풀어낸 총 6편의 작품이 장려상을 받았다.

시상식은 경과보고와 시상, 수상자 간담회 및 기념 촬영 등의 순서로 진행됐다. 수상팀에는 상장과 함께 대상 100만 원, 최우수상 70만 원, 우수상 50만 원, 장려상 10만 원 등 총 450만 원의 상금이 수여됐다. 수상작은 향후 구 유튜브 채널, 인터넷 티브이(IPTV), 사회관계망 서비스 등 다양한 매체에서 광진구를 알리는 큰 역할을 할 예정이다.

김경호 광진구청장은 “이번 공모전은 광진의 일상과 정책, 미래에 관한 생각을 구민이 직접 콘텐츠로 담아낸 뜻깊은 소통의 장이었다”며 “앞으로도 공모전, 축제, 정책 제안 등 다양한 창구로 구민의 의견이 행정에 자연스럽게 스며들 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.