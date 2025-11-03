[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김병수 김포시장은 3일 김동연 경기도지사를 만나 김포골드라인 전동차 증차 지원 등을 요청했다.

김병수 시장은 이번 만남에서 경기도의 협조가 시급한 김포골드라인 전동차 증차 지원사업비와 행정선 건조 예산 등 주요 현안에 대해 필요성을 피력했다.

김포시는 김포골드라인 전동차 증차 사업에 필요한 국비 153억원을 확보했고 국회에서도 증차 사업 한시지원이 결정됐다.

시는 이와 관련 지방비 분담을 위해 여러차례 골드라인 도비 지원을 경기도에 요청한 바 있다.

경기도는 명확한 지원 근거가 없다는 입장이었다가, 현재 경기도 철도사업에 대한 도비 지원 근거가 마련되는 등 여러 변화가 있었음에도 현재까지 도비 지원은 전무한 상태다.

김 시장은 또 막혔던 철책을 걷고 바닷길을 열면서 한강과 서해바다의 관리 필요성이 대두된데 따른 행정선 필요성에 대해서도 어필했다.

시는 대명항 국가어항선정에 따른 수역관리, 무인도서(부래도)관광자원화사업, 한강 독도섬 개발 등 수상업무 수행이 빈번해져 행정선 건조가 절실하지만 시 단독 재원 확보에는 한계가 있는 실정이다.

김 시장은 또 올해 여름 집중호우로 심각한 침수피해가 발생한 신곡리를 ‘자연재해위험개선지구’로 지정해 국·도비 사업을 추진할 수 있도록 ‘신곡 자연재해위험개선지구’ 사업에 대해 경기도의 협조를 부탁했다.

이어 전국 최대 규모 신석기 유적지인 신안리 일대에 대해서도 지정 문화유산 지정 등을 위해 협조를 당부했다.

김병수 시장은 “경기도의 지원이 반드시 필요한 만큼 지속적으로 지원을 요청하겠다”고 말했다.