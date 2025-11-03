“美에서 조선, 자주포 사업 확장위한 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 마이클 쿨터 글로벌 방산 총괄(글로벌디펜스) 대표이사가 한화에어로스페이스의 미국 방산 법인 HDUSA의 신임 대표이사(법인장)를 맡는다고 3일 밝혔다.

이번 인사로 쿨터 대표는 기존의 글로벌디펜스 대표이사직에서 물러난다. 쿨터 대표는 미국 국무부 정치·군사 담당 부차관보 등 정부 핵심 보직 출신으로, 글로벌 대표 방산업체 레오나르도 DRS 글로벌 법인 사장을 거쳐 지난해 말 한화에어로스페이스 글로벌디펜스 대표로 선임된 바 있다.

한화에어로스페이스는 이번 인사에 대해 “세계 최대 방산 시장이자 한화의 가장 중요한 전략 시장인 미국에 본격적으로 진출하기 위한 선제적 조치이자 향후 조선, 자주포 사업 등의 확장을 대비한 것”이라고 설명했다. 실제 한화에어로스페이스는 K9 자주포의 미국 진출을 추진하고 있다.

쿨터 대표는 미국 내 파트너십을 강화하고 영향력 확대를 위해 그룹 역량을 집중하는 동시에 한화의 기존 글로벌 방산 사업을 지원하는 역할을 하게 된다. 현재 마이크 스미스 HDUSA 법인장은 HDUSA의 최고운영책임자(COO) 겸 지상 방산 사업 총괄로 옮긴다. 쿨터 신임 대표와 협업하며 실무적 차원에서 사업 추진 및 운영을 담당할 예정이다.