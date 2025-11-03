지식재산처장에 김용선 한국지식재산보호원장 고용노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 일환경건강센터 이사장

[헤럴득경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 3일 대통령 소속 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장에 김지형 전 대법관이자 법무법인 지평 고문변호사를 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 갖고 “김 위원장은 법원 내에서 손꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 분”이라며 “고 김용균 사망 사건 관련 특별조사위원장과 삼성전자 반도체 등 사업장에서 백혈병 등 질환 발병 관련 지원구성위원회 위원장을 역임하며 다양한 사회적 현안에서 진실을 규명하고 사회갈등을 조정하는 역할을 수행해 온 분”이라고 설명했다.

이어 “경사노위 위원장으로서 공정한 사회적 대화를 이끌어갈 적임자”라고 평가했다.

이 대통령은 지식재산처장에는 김용선 현 한국지식재산보호원장을 임명했다.

강 대변인은 “김 처장은 특허청 산업재산정책국장 등 주요 직위를 거친 관료 출신으로 지식재산 정책에 정통한 전문가로 손꼽힌다”며 “세계지식재산권위원회 부위원장을 역임하는 등 국제 경험이 풍부해 신속하게 대응할 적임자라는 평가를 받는다”고 소개했다.

고용노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 현 일환경건강센터 이사장이 임명됐다.

강 대변인은 “유 본부장은 직업환경전문의로서 산업재해와 노동자 건강 문제 해결에 앞장선 산재 전문가”라며 “산업안전본부장이 차관급으로 승격된 이후 첫 인사인 만큼 산업재해 사망사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 강한 의지를 실천할 적임자로 기대된다”고 말했다.