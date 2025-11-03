[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 3일 오전 11시 해운대 그랜드조선부산에서 기장군, 동남권원자력의학원, 부산과학기술고등교육진흥원과 동남권첨단 암 치료 특화도시 조성을 위한 ‘양성자치료센터 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 기장군 동남권방사선의과학산단 내 동남권원자력의학원에 양성자치료를 도입해, 수도권에 집중된 암 치료 기반 시설의 한계를 극복하고 지역 완결적 암 치료체계 구축을 위한 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다.

협약식에는 박형준 시장을 비롯해 정종복 기장군수, 이진경 한국원자력의학원장, 이창훈 동남권원자력의학원 원장, 김영부 부산과학기술고등교육진흥원장 등이 참석했다. 협약의 주요 내용은 ▷양성자치료센터 구축 사업 추진 ▷지역 완결적 암치료 체계 확립 ▷소아·난치 암 등 맞춤형 암 치료 기반 구축 ▷지역 내 일자리 창출 및 경제 활성화 협력이다.

양성자치료는 중입자치료와 함께 기존 방사선치료에 비해 주변 정상 조직의 손상을 최소화하면서 암세포만을 정밀하게 사멸시키는 최첨단 치료 기술이다. 특히 정상 조직 손상이 치명적인 소아암 치료에 효과가 높으며, 뇌·두경부암·폐암·간암·전립선암 등 혈액암을 제외한 대부분의 고형암에 적용할 수 있다.

현재 국내에 운영 중인 양성자치료센터는 국립암센터(경기도 고양), 삼성서울병원(서울) 2곳으로 모두 수도권에 위치해 지역 암 환자의 접근성이 제약되고, 치료 지연으로 생존율 격차 또한 심화되고 있어 지역 간 의료 불균형이 지속되고 있다.

시는 연간 약 8만건에 달하는 국내 방사선치료 중 약 10%가 양성자치료 대상이지만 현재 치료 가능한 환자 수는 약 1500명에 불과한 것으로 추산한다. 부산에 양성자치료가 도입되면, 동남권방사선의과학산단 인근에 구축 중인 서울대병원 중입자치료센터와 연계해 세계적 수준의 암 치료 단지가 조성될 것으로 기대된다.