가족 간 위로와 기쁨의 순간이 담긴 포옹 영상 공모 3일~16일 위원회 누리집 및 SNS서 접수 우수작은 ‘2025년 캠페인 광고’ 소재로 활용 계획

[헤럴드경제=이태형 기자]저출산고령사회위원회(저고위)는 아이와 가족 간의 포옹을 주제로 한 ‘아이 허그 유(Hug You)’ 대국민 영상공모전을 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 공모전은 아이와 가족 간의 포옹을 통해 결혼·출산·육아에 대한 긍정적 인식을 높이고, 사회 전반에 따뜻한 가족 문화를 확산하는 취지로 마련됐다.

공모전은 대한민국 국민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 접수는 3일부터 16일까지 약 2주간 진행된다.

참여는 개인이 촬영한 아이와의 가족 포옹 영상을 각자 SNS 채널(인스타그램, 페이스북)에 올린 후, 지정된 해시태그를 필수로 달고, 이후 위원회 누리집, 블로그, SNS에 안내된 구글폼을 작성해서 제출하면 된다.

공모전 참여자에게는 선착순 2000명에게 커피 상품권을 지급하고, 광고 등에 활용되는 우수작 30명에게는 30만원권 마트 상품권을 수여한다.

이 중 최종 채택된 우수작은 향후 저고위가 추진하는 대국민 광고캠페인 영상으로 활용된다.

주형환 저고위 부위원장은 “올해 출생아 수가 전년 대비 약 6%가량 늘어난 25만명 수준에 이를 전망”이라며 “이번 공모전이 가족의 행복을 다시 확인하고, 이를 더욱 확산하는 출발점이 되길 바란다”라고 말했다.