순직소방관 이름 가슴에 달고 뛰는 마라톤 2300명 참여, 성료…참가비 전액 기부 AI로 복원한 순직소방관 목소리로 국민의례

[헤럴드경제=박혜림 기자] LG유플러스가 소방청과 함께 순직한 소방관들을 추모하는 행사를 개최했다.

LG유플러스는 소방청과 함께 개최한 순직소방관 추모 마라톤 ‘119메모리얼런’이 2300여명의 참가자를 모으며 성황리에 종료됐다고 3일 밝혔다.

119메모리얼런은 지난 2일 세종시 세종중앙공원에서 열렸다. 참가자들이 자신의 이름과 함께 순직 소방관 1명의 이름 및 순직일이 적힌 배번표를 달고 달리며 추모의 의미를 되새기는 방식으로 진행됐다.

코스는 소방을 상징하는 11.9㎞와 초심자를 위한 5㎞로 구성됐다. 참가자 가운데 약 80%는 11.9㎞를 선택하며 추모의 의미를 더했다.

이날 마라톤에는 현직 소방관 119명도 함께 참여해 순직한 동료를 추모했다. 행사에 참여한 김동현 세종북부소방서 소방장은 2020년 충북 충주시 수해현장에 출동했다가 순직한 고(故) 송성한 소방교를 추모하며 “5년이 넘은 지금까지도 저희 동기들은 그가 떠났다는 것이 믿기지 않고 그를 생각하면 눈물이 먼저 앞선다”고 말하기도 했다. 김 소방장은 배번표에 송 소방교의 이름을 달고 코스를 완주했다.

행사 시작 전 국민의례에서는 LG유플러스의 AI 음성합성 기술을 활용해 복원된 순직 소방관들의 목소리로 국기에 대한 경례가 진행됐다. 이날 목소리는 지난해 1월 경북 문경시의 한 공장에서 화재를 진압하던 중 순직한 고 김수광 소방장과 지난 2019년 독도에서 응급환자를 이송하던 중 헬기가 추락하면서 순직한 고 박단비 소방교의 생전 음성을 기반으로 제작됐다.

마라톤 참가자들은 HSAD의 재능기부로 디자인된 추모 티셔츠, 소방관 폐방화복을 재활용해 제작한 기능성 양말, ‘119메모리얼데이’가 새겨진 완주 메달 등을 기념품으로 받았다. 완주 메달에는 완주자 이름과 기록 등을 각인할 수 있도록 별도의 부스도 운영됐다.

LG유플러스와 소방청은 이날 행사를 통해 모은 참가비 전액을 순직 소방관 유가족 단체 ‘소방가족 희망나눔’에 전달할 예정이다. 이 금액은 순직 소방관을 위한 다양한 활동 및 유가족 지원 등에 활용될 예정이다.

이날 행사는 마라톤 외에도 순직소방관 추모문화제 119메모리얼데이가 함께 진행됐다. 국민참여형 추모문화제로 꾸며진 119메모리얼데이에는 전시·콘서트·소방안전체험 등 다양한 행사가 열렸다.

▷웹툰작가 키크니가 소방관들의 사연을 모은 ‘사연툰’ 전시 ▷가수 백지영, 홍경민, BMK, 유리상자 등의 뮤직콘서트 ▷방화복 체험과 같은 소방 체험 행사가 진행됐다.

LG유플러스는 향후에도 소방청과 협력해 소방관을 위한 복지·교육·추모 지원 등 사회공헌 활동을 확대해 나갈 계획이다.

박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 “국민의 생명을 지키다 순직한 소방관들의 숭고한 희생을 모두가 함께 기억하는 문화가 확산되길 바란다”며 “소방관들의 헌신에 보답하는 길에 LG유플러스가 앞장서겠다”고 말했다.