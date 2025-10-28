[헤럴드경제=최원혁 기자] 서울 성동구 서울숲 인근의 한 카페가 ‘중국인 출입 금지’를 내걸어 논란이 된 가운데 관할 구청장이 “설득해보겠다”는 입장을 밝혔다.

27일 정원오 서울 성동구청장은 자신의 SNS에 “성수동이 국내 관광객은 물론 해외 여러 나라에서 찾아와 주는 대한민국 대표 관광지로 떠오르는 만큼, 최대한 해당 업소를 설득해보겠다”는 내용의 글을 올렸다.

이는 한 누리꾼이 정 구청장에게 “이런 인종차별적인 가게가 성동구에 있는데 어떻게 할 방법이 없느냐”고 문의한 데 따른 답변이다.

앞서 성동구 서울숲 인근의 한 카페가 SNS 소개글에 영어로 “죄송합니다. 우리는 중국인 손님을 받지 않습니다”라고 기재해둔 사실이 온라인을 통해 확산됐다.

이후 한 재한 중국인 인플루언서가 해당 카페에 방문했다가 거절당한 중국인 관광객 사례를 전하면서 논란에 불을 지폈다.

그는 영상에서 “한국에서 본 카페 중 가장 인종차별적인 카페”라고 비판하며 “왜 이렇게까지 우리 나라를 증오하는지 모르겠다”고 했다.

이 영상에는 ‘마음이 아프다’, ‘한국인으로서 사과한다’는 댓글이 달리기도 했다. 하지만 ‘해당 점포가 아무 이유 없이 중국인을 거부하진 않았을 것이다’, ‘몰상식한 일부 중국인 관광객들로 피해를 봤을 것이다’라면서 점주를 옹호하는 반응도 잇따랐다.