국립무용단 ‘2025 안무가 프로젝트’ 다음 달 6~9일, 국립극장 ‘트리플빌’

[헤럴드경제=고승희 기자] 한 명 한 명의 무용수가 옷더미처럼 겹겹이 쌓인다. 저마다의 삶의 무게를 짊어진 이들이 사회적 기준(웃걸이)이라는 틀 안에서 외부의 시선과 역할에 맞춰 입혀진 자아(옷)로 살아가는 모습을 춤으로 풀어낸다. 최신 유행 춤의 박자감에 은근하게 스민 한국적 호흡이 조화롭고 ‘힙’하기까지 하다. 사물의 특성을 사람의 몸짓 언어로 치환하는 데에 탁월한 역량을 보여온 안무가 이지현의 ‘옷’. 문자 ‘옷’ 의 모양이 사람의 신체와 닮았다는 기발한 발상은 욕망, 탐닉, 권위, 체면, 정체성이라는 지극히 인간적인 주제로 펼쳐진다.

최호종(2023), 이재화(2024) 등 차세대 스타 안무가의 산실로 자리한 국립무용단의 ‘안무가 프로젝트’가 올해로 3회차를 맞아 세 명의 안무가를 선발했다. 지난 1월 공개모집을 통해 뽑힌 국립무용단 단원 정소연 박수윤과 외부에서 활동해 온 이지현이다. 세 사람은 각각 30분 길이의 안무를 창작, 트리플블(세 작품을 같은 무대에 선보이는 형식)로 한 무대를 꾸민다.

안무가 이지현은 “외부 안무가의 입장에선 한 번쯤 꿈꿔온 프로젝트였다”며 “도전의 의의를 뒀지만, 국립무용단의 모든 스태프와 작업할 수 있는 기회를 갖는다는 것이 큰 의미가 있었다”고 말했다. 박수윤은 “국립무용단에선 무용수로만 활동하다 처음으로 안무에 도전하게 됐다”며 “스스로의 활동에 확장성을 만들 수 있는 계기가 되리라 생각했다”고 했다.

세 안무가의 작품은 완전히 다른 색깔이다. 국립무용단 단원으로 ‘호동’, ‘사장의 서’를 통해 한국춤의 어법을 확장해 온 정소연은 인공지능과 인간의 공존을 화두로 한 ‘너머’를 창작했다. 정소연은 “인공지능 시대에 인간으로서 무엇을 꼭 가지고 살아야 하는지를 고민하며 작품을 만들었다”고 말했다. 인간과 기계의 관계, 이들의 뒤엉킨 혼란을 춤으로 풀어냈다. 한국춤의 호흡과 선이 살아난 춤이다. 그는 “기계와 함께 살면서 놓치지 말아야 할 인간다움이 바로 한국춤의 호흡이라고 생각했다”며 “우리 춤사위가 미래에 어떻게 남아 있을 수 있을지에 대한 고민을 작품에 담았다”고 말했다. 음악도 인상적이다. 도사풀이, 푸너리와 같은 전통 장단에 브라스 밴드의 재즈 리듬과 EDM을 교차해 색다른 감각을 만들어냈다.

2019년 크리틱스초이스 댄스페스티벌에서 최우수 안무가로 선정된 이지현은 ‘옷’을 통해 감각적이고 흥미로운 움직임을 속도감 있게 풀어냈다. 그는 “옷과 옷걸이가 가지는 상징성을 해체하고 재구성해 사회가 규정한 기준안에서 존재하는 갈등과 관계성을 탐구했다”며 “5장으로 구성된 장면마다 메시지가 다 다르지만, 인간의 정체성이라는 공통적 메시지를 던지는 작품”이라고 했다.

동작 하나하나가 작품의 메시지를 살린다. 무용수들은 팔로 자기 몸통을 감싼 채 빠른 호흡으로 그루브를 타는 안무를 맛깔나게 소화한다. 이지현은 “감추고 싶은 것들이나 원하는 것들을 뺏기지 않으려는 모습”이라며 “결국 다른 사람과 관계를 맺으면서 팔을 펼치고 그 관계에 맞춰 살아가는 인간의 모습을 표현했다”고 귀띔했다. 동작은 지극히 요즘 춤처럼 보이나 안무가는 “꾸며내지 않아도 움직임 안에 한국적 춤사위와 호흡이 담겨있다”며 “특히 하체를 낮게 움직이는 한국춤의 동작을 저만의 언어로 확장했다. 모든 동작이 한국적이진 않지만, 한국적 기반으로 움직임을 만들었다”고 말했다.

국립무용단 단원 박수윤은 올해 크리틱스초이스 댄스페스티벌에서 최우수 안무가로 선정되며 최근 주목받고 있다. 그는 죽음을 삶의 끝이 아닌 ‘완성’으로, 장례를 ‘축제’로 바라본 ‘죽 페스’를 선보인다. ‘죽 페스’는 ‘죽음 페스티벌’의 준말이다.

박수윤은 “죽음을 앞둔 사람이 무섭고 두려워하는 것이 아니라 오히려 평온해 보였던 경험이 있다”면서 “그래서 죽음을 슬픔이 아니라 축제로 풀어보고 싶다고 생각하게 됐다”고 말했다. 작품에선 음향 효과가 메시지를 살리는 장치가 된다. 휘파람 소리는 죽음을 앞둔 이들의 마지막 숨을, 종소리는 삶과 죽음을 연결해주는 장례식의 이미지를 떠올리게 하는 장치다.

박수윤은 “한국적이면서 요즘의 것을 가져가야 한다고 생각해 한국춤의 호흡을 기반으로 다양한 요소를 넣었다”며 “공연 말미에는 무용수와 관객이 모두 거울을 통해 같은 시선으로 죽음을 바라볼 수 있도록 할 것”이라고 말했다. 공연은 오는 6~9일까지, 달오름극장에서 열린다.