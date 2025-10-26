위성락 안보실장 브리핑…“대아세안 중시 기조 데뷔 무대” “한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계, 아세안의 최고 관계” 아세안+3 정상회의서 한·중·일 만난다…“금융·식량안보 협력”

[헤럴드경제(말레이시아)=문혜현 기자] 이재명 대통령이 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의에 참석해 한-아세안 간 ‘포괄적 전략 동반자 관계’(Comprehensive Strategic Partnership)를 발전시키는 비전으로 ‘조력자·도약·동반자’란 의미를 담은 ‘CSP 전략’을 내놓을 전망이다.

위성락 국가안보실장은 26일 오후 말레이시아 쿠알라룸푸르의 한 호텔에 마련된 한국 기자단 프레스센터에서 브리핑을 열고 “내일(27일) 있을 한-아세안 정상회의는 이재명 정부의 대아세안 중시 기조 보여주는 데뷔무대가 될 전망”이라며 이같이 말했다.

위 실장은 “이재명 정부는 2029년 한-아세안 관계수립 40주년을 바라보면서, 한-아세안 특별정상회의 개최를 천명하고, 한국과 아세안 간 포괄적 전략 동반자 관계를 발전시키는 비전을 제시할 것”이라며 “이 포괄적 전략 동반자 관계는 아세안이 대외 국가와 맺는 최고의 관계”라고 강조했다.

‘CSP’ 비전이란 포괄적 전략적 동반자 관계의 영문 앞글자를 따 만든 것으로, 위 실장은 “C, 꿈과 희망을 이루는 조력자(contributor)가 된다”며 “S는 성장과 혁신의 도약(springboard for growth and innovation), P는 평화와 안정의 동반자(partner for peace and security)”라고 했다.

그는 이어 “C에서는 아세안 청년의 꿈을 실현할 수 있는 제도적 틀을 지원해 나가고, 한-아세안 간 1500만명 교류 시대를 열어가는 비전을 제시할 것”이라며 “S에서는 한-아세안 간 3000억 달러 교역시대를 여는 양적·질적 성장을 가능케 하는 비전을 낼 것”이라고 말했다.

위 실장은 또한 “P에서는 역내 안정, 특히 최근에 문제가 되고 있는 초국가범죄를 근절하기 위해 한국 경찰과 아세아나폴의 합동 수사 공조를 포함한 한-아세안 간 협력방안을 제시할 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 27일 한-아세안 정상회의에 이어 한·중·일 교류와 협력을 재확인하는 아세안+3 정상회의에도 나선다.

이번 아세안+3 의의와 관련해 위 실장은 “이 협력체가 1997년 동아시아 금융위기 등 역내 위기를 극복하기 위한 제도로 활용되어 왔음을 주목해 금융과 식량안보 분야에서의 협력분야를 제시할 것”이라며 “특히 아세안+3 정상회의는 우리가 중·일과 대등한 파트너로 아세안과 외교하는 무대임을 적극 활용할 것”이라고 말했다.

이날 위 실장은 아세안과의 외교 중요성을 강조하기도 했다. 그는 “아세안의 외교를 이야기 할 때 빠뜨릴 수 없는 것이 아세안 중심성(ASEAN centrality)”라며 “동아시아 지역협력제도가 아세안의 동아시아 지역 국가들이 참석하는 형태로 발전했고, 이것이 한중일이 참석하는 아세안+3, 미국과 러시아 등 역외 강대국들이 한 자리에 모이게 해 탄생한 것이 EAS(동아시아정상회의)”라고 설명했다.

이어 위 실장은 “정상급 아닌 외교단 간 레벨에서 역내에서 유일하게 북한이 참여하는 아세안지역안보포럼(ARF)라는 틀도 있다. 이를 가리켜서 아세안의 운전자 역할이라는 표현을 하기도 한다”며 “따라서 아세안 관련 정상회의 참석해야 아세안을 중심으로 이루어지는 동아시아 다자외교에 들어가서, 변화하는 국제환경에 대처하기 위한 지역협력의 판에서 활동할 수 있다”고 설명했다.

위 실장은 거듭 “한국에 있어 대아세안 외교의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”면서 “한국이 중국, 일본과 대등하게 아세안을 상대로 외교적 영향력을 발휘하는 외교 공간이기도 하기 때문”이라고 했다.

그러면서 위 실장은 “아세안과 한국은 상호보완적인 경제관계, 국민들간의 우호정서, 정치적으로 상호경계감 없는 역사적 배경으로 인해 호혜적인 발전을 거듭하고 있다”면서 “이재명 정부는 아세안의 중요성에 대한 인식에 기초해 출범 초부터 아세안 정상들과의 외교에 적극적으로 나서왔다”고 덧붙였다.