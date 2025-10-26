지지통신 “트럼프-日 납북자 가족 면담은 유보적”

[헤럴드경제=김용재 기자] 미일 양국 정부가 오는 27∼29일 도널드 트럼프 미국 대통령의 방일에 맞춰 조선업 분야 협력 각서를 체결하는 방향으로 조율 중이라고 요미우리신문 등 현지 언론이 26일 보도했다.

복수의 정부 소식통에 따르면 협력 각서는 양국이 조선 분야 실무 그룹을 만들어 미국에 대한 투자 촉진과 기술 혁신 등 협력을 강화하는 내용이다.

각서 초안에는 “강력하고 혁신적인 조선산업이 양국의 경제안보, 경쟁력에 중요하다”고 명기돼있다.

양국은 선박 설계나 부품 공통화, 인재 육성 강화 등도 검토할 계획이다.

조선은 미일 관세협상에서 일본의 5500억달러(약 80조원) 대미 투자 분야에 반도체, 의약품, 양자 등과 함께 포함돼있다.

협력 각서는 가네코 야스시 국토교통상과 일본 국토교통상과 조지 글라스 주일 미국 대사가 서명하는 방향으로 논의되고 있다.

양국 정부는 인공지능(AI)과 차세대 통신 등 과학기술 협력 각서도 교환할 예정이다.

트럼프 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 28일 양국 정상회담에 맞춰 희토류 등 중요 광물의 공급력 강화를 위한 협력 각서도 맺을 전망이라고 요미우리신문은 전했다.

한편, 트럼프 대통령은 이번 방일 기간 북한에 의한 일본인 납치 피해자 가족 면담에는 유보적 입장을 보이고 있다고 지지통신이 복수의 정부 관계자를 인용해 보도했다.

일본 측은 납북 피해자 가족과의 면담을 요구했으나 트럼프 대통령은 신중한 태도를 보였다고 한다.

이와 관련해 지지통신은 김정은 북한 국무위원장과의 회동 의지를 거듭 밝힌 트럼프 대통령이 북한을 의식하고 있을 가능성이 있다고 관측했다.

트럼프 대통령은 집권 1기 시절인 2017년 9월 유엔 연설에서 일본인 납북자 문제를 언급했고, 2017년과 2019년 일본을 방문했을 때 납북자 가족과 면담한 바 있다.