백승아 민주당 원내대변인 국회 브리핑 “외교·안보에는 여야 따로 있을 수 없어”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당이 26일 “외교는 정쟁의 도구가 아니라, 대한민국과 국민의 미래를 지키는 국가의 책무”라며 “국민의힘을 비롯한 모든 정당들도 소모적인 정쟁보다는 초당적 협력에 나서 주기 바란다”고 밝혔다.

백승아 민주당 원내대변인은 이날 국회 소통관 브리핑에서 “국익과 국민을 지키는 외교·안보에는 여야가 따로 있을 수 없다”며 이같이 촉구했다.

백 원내대변인은 “이재명 정부의 정상외교가 본격적으로 시작됐다”며 “ASEAN(동남아시아국가연합) 정상회의부터 경주에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의까지 국익을 위한 실용외교의 새로운 전환점이 될 것”이라고 했다.

이어 “이번 정상외교는 단순한 외교 행사가 아니다”라며 “미국과 중국을 비롯해 주요국 정상과의 만남을 통해 12·3 불법 비상계엄을 극복한 대한민국의 K-민주주의와 외교적 위상을 한층 더 강화하고, 국제 범죄조직 소탕을 비롯해 경제·안보·평화 등 다양한 분야에서 국익 중심의 외교전을 펼치게 된다”고 했다.

백 원내대변인은 “민주당은 이재명 정부의 성공적인 외교를 위해 전폭적으로 지원하겠다. 또한 국익 중심의 실용 외교와 국익 수호를 위해 국회 차원의 초당적 협력과 협치에 적극 나서겠다”며 “특히 국익과 국민의 삶과 직결된 외교 성과가 구체적인 결실로 이어질 수 있도록 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

이어 “이재명 정부의 정상외교와 APEC 정상회의의 성공을 위해 끝까지 책임 있게 뒷받침하겠다”며 “국익과 국민의 삶으로 이어지는 실용외교의 결실을 위해 총력을 다해 지원하겠다”고 했다.

그러면서 “전 세계 어디에서나 대한민국의 국격과 자긍심이 자랑스러운 나라로 우뚝 설 수 있도록 총력을 다하겠다”고 덧붙였다.