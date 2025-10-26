유엔환경계획(UNEP)에 따르면, 지구상의 총 생물종은 약 3000만종으로 추정됩니다. 그러나 인구 증가와 야생동식물의 남획, 각종 개발 및 환경오염 등으로 자연 서식지의 파괴에 따라 매년 2만5000종에서 5만종의 생물이 멸종되고 있습니다. 이러한 생물종의 감소는 이용할 수 있는 생물자원의 감소뿐만 아니라 먹이사슬을 단절시켜 생태계의 파괴를 가속합니다. 올해는 1995년 1월 1일 국내에서 생물다양성협약이 발효된 지 30년이 됩니다. 동식물을 아우르는 종다양성에 대한 인식을 높이기 위해 우리 주변에서 쉽게 접하지만 알지 못했던 신기한 생태 이야기를 ‘에코피디아(환경 eco+사전 encyclopedia)’란을 통해 국립생태원 연구원들로부터 들어봅니다. [편집자주]

여러분은 동네를 거닐며 주변에 얼마나 많은 생명들이 숨 쉬고 있는지 관심을 가져본 적이 있나요? 굳이 먼 곳을 찾을 필요는 없습니다. 아파트 단지의 화단에 피어난 붉은 철쭉꽃, 그 주변을 분주히 맴도는 벌과 나비들, 도로변에 줄지어 선 가로수의 단풍잎, 그리고 공원에서 들려오는 직박구리와 박새의 재잘거림까지 우리 곁의 자연은 이미 풍성하게 살아 있습니다. 잠시 발걸음을 멈추고, 일상 속 야생의 존재에 눈을 돌려보세요. 그 순간 경외심과 기쁨이 함께 찾아오며, 평범한 하루가 훨씬 풍요로워집니다.

이런 경험을 더 깊이 확장해 보고 싶다면, ‘시민과학(Citizen Science)’ 활동에 참여해 보는 건 어떨까요? 시민과학은 전문 과학자들뿐 아니라 일반 시민 누구나 자발적으로 참여할 수 있는 과학 활동을 말합니다. 그 기원은 19세기로 거슬러 올라갑니다. 당시 아마추어 천문학자들은 새로운 별을 발견했고, 조류 애호가들은 철새의 이동 경로를 기록하며 자연의 신비를 밝혀냈습니다. 오늘날에도 전 세계 수백만 명의 시민과학자들이 기후변화 모니터링, 생물다양성 조사 등 다양한 연구에 참여하며 과학의 발전에 기여하고 있습니다.

특히 생태학 분야에서 시민들의 일상적 생물 관찰 기록은 매우 귀중한 자료가 됩니다. 전문가의 조사는 한정된 시간과 인력으로 이뤄지지만, 시민들이 생활 속에서 꾸준히 남긴 기록은 그 이상의 폭넓은 생태 정보를 제공합니다. 실제로 영국의 ‘RSPB Big Garden Birdwatch’는 매년 50만 명 이상이 참여하는 세계 최대 규모의 시민과학 프로젝트입니다. 정원에서 관찰한 새들의 개체 수 변화를 꾸준히 기록해 기후변화가 조류 분포에 미치는 영향을 밝혀내는 데 중요한 역할을 했습니다.

이제 우리도 손쉽게 참여할 수 있습니다. ‘아이내추럴리스트(iNaturalist)’, ‘네이처링(naturing.net)’, ‘캐다(CADA)’와 같은 시민과학 앱을 활용하면 스마트폰으로 간편하게 생물 관찰 기록을 남길 수 있습니다. 부담 갖지 말고, 눈에 잘 띄는 꽃과 곤충, 나무, 새 등 주변의 생물부터 관찰해 보세요. 앱 사용법은 매우 직관적이며, ‘동네 공원 개화 달력 만들기’, ‘뒷산 야생화 찾기’ 같은 미션에 참여하거나 스스로 미션을 만들어 활동할 수도 있습니다.

꾸준히 참여하다 보면 관찰 기록이 쌓이면서 성취감과 재미를 동시에 느끼게 됩니다. 관찰한 종의 이름을 몰라도 괜찮습니다. 앱 안에는 재야의 고수와 전문가들이 함께 활동하며, 종의 이름을 알려주거나 오류를 수정해 줍니다. 이 과정을 거치면서 자연스럽게 생태 지식이 늘어나고 관찰력도 향상됩니다. 처음에는 그저 ‘꽃’이었던 것이 나중엔 ‘벚꽃’, 더 나아가 ‘산벚나무’와 ‘왕벚나무’의 차이까지 구별할 수 있게 되죠. 이렇게 시민의 집단지성이 모여 자연을 지키는 소중한 자료로 발전합니다.

꼭 멸종위기종이나 희귀종을 찾아야만 의미가 있는 것은 아닙니다. 우리가 사는 주변의 생물정보 또한 생물계절의 변화, 외래종 확산, 기후 변화에 따른 서식종 이동 등 생태계 보전과 관리의 중요한 단서가 됩니다. 내가 사는 고장에 어떤 생물들이 깃들어 있는지 자랑스럽게 기록해 보세요. 시민 한 사람 한 사람의 관찰이 쌓이고 이어져 마침내 ‘우리 동네 생태지도’가 완성됩니다.

예를 들어, ‘○○중학교 2학년 3반 주영이가 2025년 10월 25일 ○○아파트 화단에서 촬영한 암끝검은표범나비 사진’은 세상 어디에도 존재하지 않는 단 하나의 고유한 기록이며, 대체 불가능한 생태 자료입니다.

이런 기록들이 모이면 10년, 20년 후에는 우리 지역 생태의 변화를 보여주는 살아 있는 역사가 됩니다. 미래의 연구자들은 우리가 남긴 자료를 통해 “2025년 이 지역에는 이런 생물들이 살았구나”라고 알게 될 것입니다. 지금의 작은 기록이 미래 세대에게 소중한 연구 자료가 되는 셈입니다.

디지털 기술의 발전은 시민과학 참여를 더욱 손쉽게 만들고 있습니다. 인공지능(AI)을 활용한 자동 종 식별 기능, GPS를 통한 정확한 위치 기록, 실시간 데이터 공유 등은 과학적 신뢰성을 높여주고 있습니다. 앞으로는 드론과 센서를 활용한 정교한 시민과학 프로젝트도 등장할 것입니다. 그러나 아무리 기술이 발전하더라도 가장 중요한 것은 자연을 향한 우리의 관심과 애정입니다. 생명의 존재를 알면 사랑하게 되고, 사랑하면 공존의 방법을 찾게 됩니다.

야생생물과 생태학은 결코 먼 곳에 있지 않습니다. 창밖을 바라보고, 발밑을 살피고, 하늘을 올려다보세요. 그곳엔 우리와 함께 살아가는 수많은 생명이 있습니다. 우리의 작은 관찰 하나하나가 모여 우리 지역과 나라, 나아가 지구의 생물다양성을 지키는 소중한 밑거름이 될 것입니다.

자연에 열린 눈과 마음이 곧 과학의 출발점입니다. 이제 우리 모두, 시민과학자가 돼 봅시다.

우동걸 국립생태원 포유류복원팀