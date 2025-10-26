오세훈 TV조선 강적들 출연 “전세계 어느강에 이렇게 배가 없나”

[헤럴드경제=박병국 기자] 오세훈 서울시장은 한강버스 논란과 관련해 “ 공공이 그 리스크를 감내하고 투자 초기 투자를 과감하게 하지 않으면 영원히 한강은 적막강산이다”이라고 말했다.

오 시장은 24일 TV조선 강적들에 출연해 “전세계 어느 강이 이렇게 배가 없는 강이 있나?”며 이같이 말했다.

오 시장은 “여러가지 위험요소가 있기 때문에 민간이 뛰어들기에는 한계가 있는 사업”이라며 공공이 나서야 된다고 거듭 강조했다.

그는 “한강버스는 일년에 한 20일 정도는 운항을 못 한다. 팔당댐에서 일정 톤수 이상 내려보내는 비 온 직후에는 운항을 못 한다. 안개 끼면 또 못 할 수 있다”며 “이런 한계가 극복해야 될 게 많은 게 한강”이라고 말했다. 또 “.한강은 교각이 많다. 처음에 배가 다니는 걸 전제로 해서 만들어진 다리들이 아니기 때문”이라며 “ 여러 가지 위험 요소가 있기 때문에 민간이 뛰어들기에는 한계가 있는 사업”고 말했다.

오 시장은 한강버스 대중교통 논란과 관련해서는 “ 여의도에서 잠실 쪽으로 퇴근하는 증권가 근무하던 분이 아유 오늘 주가가 많이 떨어져서 스트레스 받았다”며 “‘오늘은 좀 강바람 쐬면서 스트레스 풀고 가고 싶다’ 이게 가능해진다는 뜻”이라고 말했다. 이어 “근데 이제 그게 너무 강조되다 보니까 그게 무슨 대중교통이 되느냐 출근할 때 바빠 죽겠는데 누가 그걸 타느냐 이제 이런 식의 비판이 가능한 것이다”며 “한 6개월 기다려 보자.. 이용 패턴이 정착이 되면 자연스럽게 평판이 형성이 될 것”이라고 말했다.

오 시장은 장동혁 국민의힘 대표가 최근 수감중인 윤석열 전 대통령을 면회한 것에 대해서는 “동의할 수 없다”며 “내년지방선거를 앞두고 전국민의 마음을 사야 되는 당 대표 입장에서는 좀 더 신중했으면 좋았겠다”고 말했다.

그는 김민석 국무총리가 내년 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보로 거론되는 것에 대해서는 “ (민주당내에서는) 그분은 이제 저 서울시장보다는 당 대표 쪽을 좀 갔으면 하는 거고 민주당에서 서울시장을 하고 싶어 하시는 분은 강훈식 비서실장인 걸로 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “(강 비서실장은) 굉장히 그 스마트한 분이다. 인상도 좋지만 여러 가지 그동안 이력을 보니까 고루고루 경력도 쌓고 그 실력을 쌓아오신 분이기 때문에 (경쟁하기가) 버겁다”고 말했다.

오 시장은 여론조사비 대납 의혹에 관한 명태균씨의 주장을 두고 “본인(명씨)이 (저를) 7번씩 만났다고 주장을 하는데 거의 대부분이 스토킹한 것”이라며 “(여론조사를) 거기(당)에 갖다 줬다면 당에서 대가를 받아야 된다. 저희 캠프에 (여론조사가) 들어오지 않았는데 대납할 이유가 없다”고 말했다. 지난 23일 서울시 국회 행정안전위원회 국정감사 현장에는 명씨가 증인으로 출석해 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 자신이 오 시장과 총 7차례 만났다고 주장했다.

오 시장은 “11월 8일 특검 대질 신문을 앞두고 (더불어민주당이) 그 사람(명씨)을 불러 폭로전 비슷하게 했다. 저에 대한 일종의 조롱”이라며 “정당한 수사를 받을 권리에 대한 침해”라고 비판했다.

명씨가 오 시장의 후원자로 알려진 김한정씨로부터 자녀 ‘학원비’를 받았다고 국감장에서 발언한 것에 대해서는 “생활비가 없다길래 용돈을 줬다는데 왜 여기(여론조사 대납 의혹)다가 찍어 붙이느냐는 게 김씨 설명인데, 본인도 인정한 것”이라고 말했다.

오 시장은 명씨가 국감장에서 “김영선 전 의원이 오 시장에게 연애편지를 보냈다”고 주장한 것에 대해서는 “김 전 의원으로부터 명태균을 만나달라고 간절히 부탁하는 문자가 왔었다. 적극적으로 (명씨를) 만나달라고 했다”면서 “그것을 국감장에서 러브레터로 바꾸는 재주가, 이 사람이 어떤 식으로 거짓 진술을 하는지 알 수 있게 되는 자료”라고 했다.

오 시장은 10·15 부동산 대책과 관련해서는 “사람은 욕망이 있다. 더 좋은 집에 살고 싶고, 그런 욕망을 자극해 집을 짓도록 하는 게 정책이지, 억제하면 부작용이 생긴다”고 비판했다.