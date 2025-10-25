강남구, SETET서 ‘디지털 DNA페스티벌’ 개최 드론챌린지·AI 자율주행차·AI 헤리티지 해커톤

[헤럴드경제=박병국 기자] 지난 22일 오전 찾은 서울무역전시장(SETEC·세텍) 2전시관 안의 드론 경기장. 호명된 초등학생 두명이 경기장 앞으로 나갔다. 타이머가 작동하며 경기는 시작됐다. ‘엥~’ 바닥에 있던 드론이 경쾌한 소리를 내며 이룩했다. 룰은 간단하다. 드론을 조종해 1분안에 4개링을 각각 통과하면 된다. 미션을 달성한 아이들의 환호와, 그렇지 못한 아이들의 탄식이 교차했다. 드론대회는 사전 신청을 통해 접수된 64명의 참가자가 당일 현장에서 경합을 벌이며 최종 4명이 수상자로 선정됐다.

서울 강남구가 세택에서 ‘강남 디지털 DNA페스티벌’을 개최했다. 드론 챌린지는 페스티벌에서 아이와 학부모의 호응이 컸던 프로그램 중 하나다.

‘디지털 DNA 페스티벌’은 강남구가 2023년부터 하고 있는 ‘디지털 미래인재 프로젝트’의 성과공유의 장이다. ‘학교로 찾아가는 디지털 미래인재’ 61개 초·중학교가 참여하고 있다. 올해 상반기에는 42개교 학생 7300여 명이 이 교육을 이수했다. ‘디지털 DNA 페스티벌’은 이러한 교육 성과를 공유하고, 학생들이 익힌 기술을 선보이며 미래 기술에 대한 관심을 확장할 기회로 기획됐다. 올해 행사는 강남구 개청 50년을 맞아 규모를 키웠다. 지난해에는 세텍 1전시실에서만 진행됐으나 올해는 1, 2전시실로 확대했다. 참가인원도 지난해 2400명에서 올해 3500명으로 늘렸다.

디지털 DNA페스티벌에서는 디지털 미래인재 경진대회이 열리고, AI 체험전시죤, 진로직업·미래기술 평생학습 체험부스등이 마련됐다.

행사의 백미는 디지털 미래인재 경진대회다. 경진대회는 드론챌린지를 비롯, AI자율주행차, AI 헤리티지 해커톤 등으로 구성됐다. 아이와 함께 행사장을 찾은 이화정(46) 씨는 “드론과 로봇, AI(인공지능) 등의 미래기술은 지금 자라나는 아이들에게 필수절인 교육이라고 생각해 방문하게 됐다”고 말했다. 이 씨의 딸은 이날 드론챌린지에 참여했다.

행사장에서는 초등학생들이 직접 만든 AI자율주행차도 눈길을 끌었다. 손바닥만한 크기의 자율주행차는 스스로 코너가 있는 도로를 돌아가고, 일시정지 차단기 앞에 멈춰섰다. 주차도 스스로 했다. 대회 본선에 참석한 아이들이 지난 8월 9일~10일 이틀간 챌린지 캠프를 통해 직접 만든 것이다. 지난 8월 16일 본선 진출 총 10개 팀이 결선을 치뤘다. 이날은 우승한 4팀에 대한 시상식이 열렸다. 아이들을 교육한 권민성 에이럭스 메니저는 “아이들이 자율주행차를 스스로 조립하고, 자율주행차를 학습시켰다”고 말했다.

중등부를 대상으로 열린 AI 헤리티지 해커톤 챌린지도 호응을 얻었다. AI기술로 강남의 문화유산을 새롭게 표현해 미래유산 콘텐츠를 제작하는 프로젝트다. 영상, 3D공간 개발, 이미지북 제작 등 3개의 분야로 진행됐다. 11개 중학교에서 38개팀(95명)이 참여, 본선에는 총 10개팀(26명)이 올랐다.

이날 행사에는 진로직업·미래기술·평생학습 체험부스도 마련됐다. 변호사, 프로게이머, 미래식량연구가 등 직업 체험, 화성 탐사·휴머노이드 로봇 등 기술 체험 등 총 53개의 부스가 운영됐다. 청소년들은 전문가와 직접 소통하며 다양한 진로를 탐색했다.

조성명 강남구청장은 “강남구는 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 디지털 미래인재 양성을 위해 꾸준히 노력해 왔다”며 “이번 ‘디지털 DNA 페스티벌’은 이러한 강남의 노력이 집약된 무대”라고 말했다. 이어 “이 자리를 통해 4차 산업혁명에 대한 재미나고 특별한 경험을 하며, 미래를 준비하는 데 자신감을 얻길 바란다”고 말했다.