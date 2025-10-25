[헤럴드경제=민성기 기자] 대한불교조계종사회복지재단은 25일 내달 15-16일 충남 예산군 소재 수덕사에서 40대 특집으로 개최하는 ‘나는 절로, 수덕사’에 1012명이 참가를 신청했다고 밝혔다.

이번에는 참가 자격을 만 35-49세로 제한해 남녀 각 10명을 선발하는데 남성 390명, 여성 622명이 지원했다. 경쟁률은 남성 39대 1, 여성 62.2대 1의 비율을 보였다.

‘나는 절로, 수덕사’는 한국불교 대표수행도량이자 전법의 사찰인 예산 수덕사에서 진행될 예정이다. 특히 개최 요청이 많았던 40대 남녀를 대상으로 펼쳐진다는 점에서 많은 기대를 모은다.

대한불교조계종사회복지재단 대표이사 도륜스님은 “그동안 참가의사를 꾸준히 밝혀온 40대의 뜨거운 열기를 확인할 수 있었다”며 “알찬 프로그램으로 미혼남녀의 인연 맺기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

‘나는 절로’는 미혼 남녀에게 만남의 기회를 제공해 저출생을 극복한다는 목표로 한 템플스테이 프로그램이다.

주로 20∼30대 미혼 남녀를 대상으로 하지만 작년 10월 5∼6일 서울 강북구 화계사에서 진행한 특별 기획 이후 13개월여만에 40대에게 문을 연다.

25일까지 1박 2일간 경북 김천시 직지사에서 진행한 ‘나는 절로, 직지사’에서는 남녀 참가자 24명 가운데 6쌍의 호감이 서로 일치해 커플로 선정됐다고 조계종사회복지재단은 전했다.