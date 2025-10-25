日언론, 다카이치 총리 국회 첫 연설 평가 “보수층 지지 되돌려 기반 안정화 의도”

[헤럴드경제=박병국 기자]일본언론들은 다카이치 사나에 일본 총리가 국회에서 한 첫 연설을 두고 아베노선을 계승하며 보수로 회귀하고 있다고 평가했다.

마이니치 신문은 25일 “정치 스승으로 삼아 존경하는 아베 신조 전 총리를 떠올리게 하는 ‘아베색’과 안보를 중시하는 ‘강함’을 전면에 내세웠다”고 평가했다.

마이니치는 다카이치 총리가 국회 연설에서 ‘강한’이라는 말을 10번 사용했고, ‘안전보장’은 18회 언급했다고 전했다.

특히 다카이치 총리는 아베 전 총리가 좋아했던 표현인 ‘세계 한가운데에서 활짝 피어나는 일본 외교’도 2회 말했다. 경제 정책 기본 방침과 관련해서는 아베 전 총리가 썼던 표현인 ‘강한 경제’를 강조했다.

아사히신문은 다카이치 총리가 아베 전 총리의 표현을 인용한 것과 관련해 “보수층 지지를 되돌려 자신의 정권 기반을 안정화하려는 의도가 있다”고 해석했다.

이어 “아베 전 총리가 과거 국회 연설에서 언급했던 19세기 사상가 요시다 쇼인의 문구를 인용하는 등 정치적으로 아베 정권 계승을 목표로 한다는 인상을 줬다”고 전했다.

요시다 쇼인은 일본 근대화 주역들의 스승으로 알려졌다. 서구에 대항하기 위해 조선을 수중에 넣어야 한다는 정한론(征韓論) 등을 주장한 인물이기도 하다.

요미우리신문도 다카이치 총리가 재임 중 개헌안 발의, 외국인 규제 강화 등을 언급하며 보수 회귀 노선을 드러냈다고 평가했다. 이 신문은 다카이치 총리가 국회에서 자민당과 유신회 의석수가 과반에 미치지 못해 야당에 협력을 요청하는 모습도 보였다고 덧붙였다.