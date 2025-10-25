[헤럴드경제=최원혁 기자] 김용민 더불어민주당 의원이 ‘12·3 비상계엄 사태’ 당시 한동훈 전 국민의힘 대표가 겁을 먹어서 본회의장에 들어오지 못했다고 언급한 가운데 한 전 대표가 이를 반박하고 나섰다.

한 전 대표는 24일 자신의 페이스북을 통해 “오늘 법사위에서 김용민 민주당 의원이 ‘계엄날 저에게 전화로 해제표결에 참여해 달라고 요청했다’는 취지의 말을 했는데 전혀 사실이 아니다”고 밝혔다.

한 전 대표는 “나는 12월3일 계엄 날 김용민 의원을 비롯해 어떤 민주당 의원들과도 통화하거나 대화한 사실이 없음을 알려드린다”며 “김용민 의원은 거짓말 말고 저와 김용민 의원이나 민주당 의원 누구이든 간에 통화한 내역을 제시하라”고 했다.

이어 한 전 대표는 “내가 계엄날 ‘겁먹어서 본회의장에 제대로 들어오지 못하는 것을 경위에게 들어오게 했다’는 김용민 의원 말도 전혀 사실이 아니다”며 “나는 어떤 민주당 정치인보다 먼저 계엄 반대, 적극적으로 계엄해제 표결해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 그날 밤 나는 1초도 망설인 바 없다”고 강조했다.

그러면서 “아시다시피 ‘계엄날 겁먹고 숲에 숨어 있던 것은 이재명 당시 민주당 대표’였다”며 “민주당은 백해룡 식 망상을 그만두시기 바란다”고 비판했다.